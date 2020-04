Mit dem Wortspiel #MayThe4th (wie das Zitat »May the force be with you«) feiern Star-Wars-Fans seit 2011 den internationalen Star-Wars-Tag. Doch ein verwirrender Tweet von Disney+ bringt plötzlich einen Shitstorm um den zugehörigen Hashtag ins Rollen.

Scheinbar nahm sich Disney das Recht heraus, alle Tweets mit dem Hashtag #MayThe4th zu Werbezwecken zu verwenden - inklusive der jeweiligen Account-Namen. Twitter-User wurden hellhörig - doch ganz so einfach ist es dann doch nicht.

Die Macht ist mit Disney

Zur Feier des kurz bevorstehenden Star-Wars-Tages am 4. Mai twitterte Disney+ den Aufruf an Fans, ihre besten Star-Wars-Momente mit ihnen zu teilen und den Hashtag #MayThe4th zu verwenden.

Celebrate the Saga! Reply with your favorite #StarWars memory and you may see it somewhere special on #MayThe4th. — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

Kurze Zeit später folgte auf den Tweet eine Ergänzung: Durch das Teilen eines Tweets mit dem Hashtag #MayThe4th würde man die Rechte an Disney abtreten, den Text und jeweiligen Account-Namen in sämtlichen Medien zu verwenden. Dazu verlinkten sie ausführliche Nutzungsbedingungen.

By sharing your message with us using #MayThe4th, you agree to our use of the message and your account name in all media and our terms of use here: https://t.co/G0AyToufQ5 — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

Twitter macht sich lustig

Star-Wars Fans schossen im Gegenzug mit einer Reihe von sarkastischen Antworten zurück. Zum Beispiel würde Disney sich mit dem Lesen dieses Tweets verpflichten, dem Verfasser 1 Million Dollar zu überweisen.

By reading my tweet, Disney agrees to pay me $1 Million US, by no later than May 4th, 2020.#TwoCanPlayThatGame — Mark Sweeney (@MarkSweeney) April 27, 2020

Andere nutzen die Gelegenheit, um allgemeinen Frust über den Disney-Konzern kundzutun. Userin genevieve nennt ihre Lieblings-#MayThe4th-Erinnerung das Blacklisten der LA Times von Filmreviews, da sie über Disneys »zwielichtige Freizeitpark-Aktivitäten« geschrieben hätten.

Sure! ? My favorite part of #MayThe4th is when Disney blacklisted the LA Times from film reviews because it wrote about their shady theme park practices — genevieve ? (@an_mistake) April 27, 2020

Einige Twitter-User nutzen den Hashtag um Disney Tweets unterzujubeln, die sie vermutlich eher nicht für ihre Star-Wars-Kampagne verwenden wollen.

Disney rudert zurück

Schließlich verdeutlichte Disney in einem neuen Tweet beschwichtigend, was die Nutzungsbedingungen tatsächlich bedeuten. Lediglich Tweets, die als Antwort auf den obigen eingehen, den Hashtag #MayThe4th nutzen und auch Disney+ erwähnen, würden eventuell für Werbezwecke genutzt.

The above legal language applies ONLY to replies to this tweet using #MayThe4th and mentioning @DisneyPlus. These replies may appear in something special on May the 4th! — Disney+ (@disneyplus) April 27, 2020

Doch der Spott des Netztes ließ sich nicht mehr aufhalten. Dem Erfolg von Disney+ wird das vermutlich dennoch keinen Abbruch tun. Denn der Streaming-Dienst hat bereits in 5 Monaten eine Nutzerzahl aufgestellt, für die Konkurrent Netflix Jahre gebraucht hat.