Nach Schneewittchen-Flop: Disney legt die Produktion eines weiteren Live-Action-Remakes auf Eis

Die Live-Action-Remakes von Disney haben es wahrlich nicht leicht und es ist jedes Mal so, als würde man eine Wundertüte öffnen. Denn wie die Filme letztendlich wirklich beim Publikum ankommen und ob sich die Investition gelohnt hat, ist immer eine kleine Überraschung.

Der jüngste Blockbuster Schneewittchen steuert gerade auf eine finanzielle Bruchlandung zu. Disney scheint demnach einige Pläne zu überdenken.

Rapunzel, lass dein Haar … noch nicht!

Wie The Hollywood Reporter jetzt berichtet, wurde die Arbeit an der Live-Action-Version von Rapunzel erst einmal eingestellt. Es ist noch ungewiss, ob das Projekt wieder aufgenommen wird oder vielleicht »nur« über eine kreative Neugestaltung nachgedacht wird.

Michael Gracey (The Greatest Showman, Better Man) sollte Regie führen, während Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder, Do Revenge) das Drehbuch schreibt. Eine offizielle Besetzungsliste gab es noch nicht.

Mögliche Gründe für die Pause

Mufasa: Der König der Löwen legte 2024 einen langsamen Start hin, konnte aber letztendlich noch stolze 721 Millionen Dollar einnehmen (via Box Office Mojo). Und das bei einem ungefähren Budget von 200 Millionen US-Dollar. Anders sieht es bei der Live-Action-Schwester Schneewittchen aus.

Vorab gab es bereits viele Diskussionen wegen des Remakes und die schlagen sich auch auf die Einnahmen nieder. Aktuell hat die Prinzessin an den Kinokassen weltweit nur 146,51 Millionen US-Dollar eingespielt und das auf ein geschätztes Budget von 270 Millionen Dollar (via Box Office Mojo). Gut möglich also, dass Disney etwas an seiner Live-Action-Strategie verändern möchte.

Zeitgleich gibt es aber auch interne Veränderungen beim Mäuse-Konzern, denn seit Februar 2025 fungiert Daria Cercek als neue Leiterin der Realfilme. Zudem wurde 2024 der alte Präsident von Disney Live Action und 20th Century Studios, Sean Bailey, durch David Greenbaum ersetzt.

Die nächsten Filme werden für Rapunzel wohl entscheidend sein, denn ein paar Asse hat Disney noch im Ärmel.

Zwei Remakes stehen noch an

Für Lilo & Stitch stehen die Zeichen aktuell auf Erfolg, denn der erste Trailer belegt mittlerweile bei den meistgeschauten Live-Action-Trailern Platz 2. Der Film erscheint am 22. Mai 2025 in den Kinos.

Ein Jahr darauf veröffentlicht Disney am 9. Juli 2026 das Vaiana-Live-Remake. Das hat allein deshalb schon gute Karten, weil der Animationsfilm einer der erfolgreichsten auf Disney Plus ist - gemessen an den Zuschauerzahlen versteht sich.

