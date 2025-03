Disney Plus: Alle neuen Filme und Serien im April 2025 – mit der Rückkehr der besten Star-Wars-Serie

Ein letztes Mal könnt ihr Cassian Andor auf seiner abenteuerlichen Reise begleiten. Bildquelle: Disney+

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Welche neuen Filme und Serien im April 2025 auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im März hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht von letztem Monat.

Highlight im April 2025: Star Wars: Andor - Staffel 2

Genre : Sci-Fi/Abenteuer

: Sci-Fi/Abenteuer Creator : Tony Gilroy

: Tony Gilroy Cast : Diego Luna, Stellan Skarsgård und Genevieve O'Reilly

: Diego Luna, Stellan Skarsgård und Genevieve O'Reilly Serienstart : 2022

: 2022 Staffeln : 2

: 2 Auf Disney Plus ab: 23. April 2025

Andor verfolgt die Geschichte des namensgebenden Überlebenskünstlers Cassian Andor (Diego Luna) und erzählt, wie er schließlich zum Rebellen-Helden wurde, den wir in Rogue One kennengelernt haben. Die zweite Staffel umfasst die vier Jahre zwischen der Handlung von Season 1 und dem eben genannten Film.

Auf Rotten Tomatoes kann sich Andor mit 96 Prozent als die beste Star-Wars-Serie betiteln lassen und schlägt damit sogar Star Wars The Clone Wars (93 Prozent) und The Mandalorian (90 Prozent). Und auch in unserer Kritik zur ersten Staffel sind wir uns einig, dass die Geschichte rund um Cassian alle anderen Serien hinter sich lässt.

Andor Staffel 2 umfasst 12 Episoden, die ab dem 23. April 2025 auf Disney Plus erscheinen. Dabei werden jede Woche drei Folgen veröffentlicht, die jeweils ein Jahr der Geschichte repräsentieren.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Neue Filme bei Disney Plus im April 2025

11. April Haustiere (Dokumentation)

16. April The Stolen Girl (Drama/Thriller)

18. April Last Take: Rust and the Story of Halyna (Dokumentation)

21. April Die geheimnisvolle Welt der Pinguine (Dokumentation)

22. April Disneynatures - Guardians of the Galapagos (Dokumentation) Disneynatures - Seelöwen auf Galapagos (Dokumentation)

25. April Jessica Kirson: I’m the Man (Stand-Up Comedy)



Neue Serien bei Disney Plus im April 2025

Nicht nur Andor dürfte im April 2025 ein Highlight für Sci-Fi-Fans sein. Mit Doctor Who Staffel 2 kehrt auch der inzwischen 14. Doktor zurück auf den heimischen Bildschirm. Und auch für Abonnenten von Netflix gibt es Grund zur Freude, denn dort erscheint im neuen Monat die siebte Season der düsteren Anthologie-Serie Black Mirror. Was euch auf dem Streaming-Dienst noch erwartet, erfahrt ihr in der Box oben.