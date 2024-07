Disney Plus im August 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Im August erwartet euch mit Planet der Affen: New Kingdom ein CGI-Spektakel, das bis vor wenigen Wochen noch im Kino zu sehen war. Bildquelle: The Walt Disney Company Germany GmbH/FX Networks.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im August 2024 könnt ihr euch unter anderem auf den neuesten Ableger von Planet der Affen freuen, der erst vor wenigen Monaten im Kino gestartet ist. Außerdem kommt endlich auch die dritte Season der gefeierten Restaurant-Serie The Bear: King of the Kitchen nach Deutschland sowie die vierte Season der Krimi-Komödie Only Murders in the Building.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Juli hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im August 2024: The Bear: King of the Kitchen - Staffel 3

Genre : Drama

: Drama Creator : Christopher Storer

: Christopher Storer Cast : Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri

: Jeremy Allen White, Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri Serienstart : 2022

: 2022 Staffeln : 3

: 3 Auf Disney Plus ab: 14. August 2024

Nachdem die Eröffnung von Carmy Berzattos (Jeremy Allen White) Nobelrestaurants The Bear ein voller Erfolg war, müssen er und seine Crew sich in der dritten Staffel zahlreichen neuen Herausforderungen stellen.

Carmy will unbedingt einen Michelin-Stern ergattern. Dafür muss unter allen Umständen der Betrieb am Laufen gehalten werden - und das auf höchstem Niveau. In der Küche herrscht jedoch das reinste Chaos, da für jeden Tag eine neue Speisekarte erstellt werden soll. Gleichzeitig ist der Kunden-Ansturm im Gastraum kaum zu bewältigen.

Trotz aller Bemühungen schaffen Carmy und seine Crew es nicht, das Restaurant in die Gewinnzone zu manövrieren. Schließlich hängt die Zukunft von The Bear von einer einzigen, alles entscheidenden Restaurant-Kritik ab.

The Bear Staffel 3 erscheint am 14. August 2024 auf Disney Plus und umfasst insgesamt zehn Episoden, die allesamt zum Release zur Verfügung stehen werden.

Das sagt unser Experte: Bevor ich The Bear gesehen hatte, klang die Serie für mich in etwa so interessant wie die Bauanleitung eines Hemnes-Regals. Nachdem mir jedoch mit Nachdruck dazu geraten wurde, ihr eine Chance zu geben, sehe ich das alles ganz anders. Kein zwei Folgen hat es gedauert und das Drama rund um Carmy, seiner Crew und der Berzatto-Familie hatte mich in ihren Bann gezogen. Jeder Charakter ist komplex, hat seine eigene Geschichte und schnell wurde klar, dass ich jede davon hören wollte. The Bear ist ohne Zweifel eine der besten Serien, die ihr aktuell streamen könnt und ich sehe keinen Grund zur Sorge, dass sich das durch die dritte Staffel ändert.

2:09 The Bear: Eine der aktuell besten Serien auf Disney Plus wird bald fortgesetzt – Teaser zu Staffel 3

Neue Filme bei Disney Plus im August 2024

2:46 Zu Planet der Affen: New Kingdom gibt's kurz vor Kinostart einen finalen Trailer

Neue Serien bei Disney Plus im August 2024

1:31 Only Murders in the Building: Im humorvollen Trailer zur 4. Staffel geht es ab nach Hollywood

Das könnte auch spannend sein

Für euch ist bei Disney Plus im August 2024 nichts dabei? Kein Problem! In der Box oben erfahrt ihr, auf welche neuen Filme und Serien ihr euch im neuen Monat bei Netflix und Amazon Prime Video freuen könnt. Außerdem erfahrt ihr dort, ob euch euer Kopf womöglich einen Streich gespielt hat und ihr Opfer des Mandela-Effekts geworden seid.