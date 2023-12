Auf Disney Plus erscheint bald ein fantastischer Sci-Fi-Film, den viel zu wenige im Kino gesehen haben

Schon nächsten Monat könnt ihr The Creator auf Disney Plus sehen.

The Creator konnte an den Kinokassen nicht so viele Zuschauer anlocken, wie erhofft. Falls ihr den Kampf zwischen Mensch und Maschine ebenfalls verpasst habt, könnt ihr ihn schon bald auf Disney Plus nachholen.

Wann The Creator bei Disney Plus erscheint

Ab dem 17. Januar 2024 könnt ihr euch das Sci-Fi-Spektakel auf Disneys Streaming-Anbieter angucken - so die offizielle Pressemitteilung.

In The Creator verschlägt es den Ex-Soldaten Joshua (gespielt von John David Washington) im Krieg mit der künstlichen Intelligenz nach Südostasien, wo die mechanischen Gegner eine wohl menschenvernichtende Waffe hergestellt haben. Im Laufe der Reise muss er aber seine über Jahre verfestigten Moralvorstellungen hinterfragen.

Der folgende Trailer zu The Creator gibt euch ein ungefähres Bild, was ihr erwarten könnt:

2:24 The Creator: Der neue Film des Rogue One-Regisseurs sieht wie ein Traum für SciFi-Fans aus

Wieso der Film nicht unterschätzt werden sollte

Das Einspielergebnis von The Creator lässt zu wünschen übrig, nur knapp über 100 Millionen US-Dollar brachte der Film laut Box Office Mojo wieder ein - ziemlich mickrig, sogar für das enorm geringe Budget von etwa 80 Millionen Dollar, das für die Produktion draufging.

Gerade die wenigen Moneten machen aber The Creator so besonders: Der Regisseur Gareth Edwards hat nämlich nicht im Studio gedreht wie so viele andere Action-Blockbuster, sondern war mit einem kleinen Team noch an realen Schauplätzen.

Die Effekte wurden nachträglich eingebaut und der Look wirkt dadurch viel plastischer, dreckiger und realer als die vielen CGI-Verbrechen der letzten Jahre - und das für einen Bruchteil des Preises! Kollege Marco von Nerdkultur spricht sogar davon, dass es die Machart des klassischen Blockbusters revolutionieren könnte:

International weckte The Creator gemischte Gefühle bei den Zuschauern aus - auf IMDB erreicht der ungewöhnliche Sci-Fi-Streifen 6,9 Sterne, auf Rotten Tomatoes sind es 66 Prozent bei den Reviews und 76 Prozent beim Zuschauer-Score.

Alexander Bernhardt Das meint der Autor: The Creator hat mich überrascht - ich ging ins Kino mit der Gewissheit, mir erneut die Frage zu stellen: Was ist es überhaupt, ein Mensch zu sein? Letztlich kratzt der Film diese Frage aber nur an, die KI ist von Anfang an in jeglicher Hinsicht menschlich. Stattdessen sind stets aktuelle Themen wie die Angst vor dem Unbekannten und die Ablehnung von Andersartigkeit im Vordergrund.



Trotz der später aufkommenden Logiklücken und der etwas übertriebenen Theatralik am Ende ist mir The Creator gut im Gedächtnis geblieben - in meiner ausführlichen Kritik erkläre ich euch, was genau mich hierbei begeistert hat.

Habt ihr The Creator im Kino geguckt oder habt ihr darauf gewartet, dass der Fast-Blockbuster auf Streaming-Seiten erscheint? Werdet ihr mal reinschauen oder lassen euch Trailer und Kritiken kalt? Was ist für euch das Sci-Fi-Highlight des Jahres? Schreibt uns eure Meinung und Empfehlung gerne in die Kommentare!