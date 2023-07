Disney Plus wirft neuen SciFi-Film raus, der vor gerade mal 2 Monaten erschien

Disney hat den (nicht gerade günstigen) SciFi-Film Crater auf den Mond geschossen. Bildquelle: Disney

Ihr habt Crater noch nicht gesehen? Dann habt ihr jetzt ein Problem. Denn der 50 Millionen Dollar teure SciFi-Film schaffte es zuerst nicht ins Kino, erschien dann aber vor ungefähr sieben Wochen auf Disney Plus.

Beim Streamingdienst könnt ihr Crater aber jetzt auch nicht mehr gucken. Disney Plus hat den Film von Regisseur Kyle Patrick Alvarez (Tote Mädchen lügen nicht, The Stanford Prison Experiment) jetzt aus dem Programm geworfen, um Geld zu sparen.

Die dunkle Seite des Mondes

Warum wird der Film von Disney Plus entfernt? Crater entstand ursprünglich bei 20th Century Fox und landete durch den Kauf des Studios unter der Fittiche von Disney. Ins Kino schaffte es der Film damit nicht mehr, stattdessen wurde der Film auf einen exklusiven Streaming-Release gemünzt.

Damit erschien Crater am 12. Mai 2023 bei Disney Plus und in den knapp sieben Wochen dürfte das SciFi-Abenteuer nicht allzu viele Zuschauer generiert haben. Das könnte in die Entscheidung mit reingespielt haben, Crater aus dem Programm zu werfen.

Dabei handelt es sich übrigens um kein neues Phänomen, das mittlerweile als Streaming-Purge berüchtigt ist: Dienste wie HBO Max, Paramount+ oder eben Disney Plus löschen Filme und Serien, um so Geld zu sparen. Disney selbst hat bereits in den vergangenen Monaten über 100 davon von Disney Plus oder Hulu gekickt.

Denn selbst bereits fertige Filme oder Serien kosten Streamingdienste Geld. Werden die nicht genug geguckt, schmeißt man sie einfach aus dem Programm, um so Geld einzusparen.

Der Film, den ihr jetzt nicht mehr gucken könnt

Worum geht es in Crater überhaupt? Die Geschichte von Crater dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher (unter anderem Ghostbusters-Darstellerin Mckenna Grace), die im Jahr 2257 auf dem Mond leben. Als der Vater von Caleb (Isaiah Russell-Bailey) stirbt, muss der eine 75 Jahre lange Reise zu einem anderen Planeten antreten, um dort mit seinen Verwandten zu leben.

Um sich gebührend voneinander zu verabschieden, treten die Freunde ein letztes gemeinsames Abenteuer an und wollen dabei gleichzeitig einen Wunsch von Calebs verstorbenen Vater erfüllen: Sie klauen einen Rover, um auf der gefährlichen Mondoberfläche einen mysteriösen Krater zu erkunden.

Den offiziellen Trailer zu Crater könnt ihr euch wie folgt ansehen:

2:10 Crater entführt euch auf den Mond: Trailer zum Abenteuer-Film auf Disney Plus

Und wie gut ist der Film? Bei Metacritic und auch Rotten Tomatoes kommt Crater auf einen Kritiker-Durchschnitt von 65 beziehungsweise 64 Punkte. Zumindest bei letzterem Portal gehen die Zuschauer damit accord und vergeben durchschnittlich 63 Punkte. Bei Metacritic sieht es unter Usern mit 47 Prozent wieder weniger rosig aus.

Was haltet ihr davon, dass Streamingdienste wie Disney Plus teure Produktionen aus dem Programm nehmen, die sich dann nirgendwo mehr angucken lassen? Habt ihr Crater vielleicht schon gesehen gehabt? Wenn ja, wie gut hat euch der SciFi-Film gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!