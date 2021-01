Was gibt es im Februar 2021 bei Disney Plus zu sehen? Die meisten Abonnenten dürfte vor allem der anstehende Start des »Star Programms« zum Ende des Monats interessieren. Mit dem erscheinen zahlreiche Klassiker aber abseits des familienfreundlichen Repertoires wie etwa Akte X, 24 oder Prison Break im Sortiment von Disney Plus.

In der folgenden Übersicht stellen wir alle neuen Inhalte auf Disney Plus im Februar 2021 vor. Was es hingegen auf Netflix zu sehen gibt, erfahrt ihr in einem separaten Artikel.

Neue Serien-Highlights im Februar 2021

24: Jede Staffel von 24 umfasst exakt 24 Episoden, wobei jede einzelne eine Stunde aus dem Leben des Anti-Terror-Agenten Jack Bauer (Kiefer Sutherland) erzählt. Der handelt stets nach dem Motto »Der Zweck heiligt die Mittel« und sein größter Feind ist meistens die Zeit.

Akte X: In Akte X untersuchen die beiden Spezialagenten Fox Mulder (David Duchovny) und Dana Scully (Gillian Anderson) die titelgebenden X-Akten. Die drehen sich um ungelöste Fälle rund um paranormale Erscheinungen. Dadurch kommen die unterschiedlichen Charaktere des Duos zum tragen. Während Mulder an das Übernatürliche glaubt, geht Scully wesentlich skeptischer an die Ereignisse heran.

Lost: Lost dreht sich um die Überlebenden eines Flugzeugabsturz, die auf einer mysteriösen Insel im Süd-Pazifik ums Überleben kämpfen. Bei Kritikern zählt die Serie als »eine der besten aller Zeiten«. Gleichzeitig ist es zudem eine der teuersten: Alleine die Pilot-Episode verschlang 14 Millionen US-Dollar.

Alle neuen Filme auf Disney Plus im Februar 2021

Ab 5. Februar

Ab 19. Februar

Ab 26. Februar

Alle neuen Serien auf Disney Plus im Februar 2021

Ab 5. Februar

Willkommen im Haus der Eulen (Staffel 1)

Ab 12. Februar

An die Töpfe, fertig, lecker! (Staffel 1-2)

Car S.O.S. (Staffel 7) - National Geographic

Die Beni Challenge (Staffel 1-3)

Faszination Supercars (Staffel 1) - National Geographic

Ab 19. Februar

Eine unberechenbare Familie (Staffel 1)

Gag Attack (Staffel 1)

Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Staffel 2) - National Geographic

Ab 23. Februar

Ab 26. Februar