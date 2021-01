Was gibt es Neues im Februar 2021 auf Netflix zu sehen? Wir verraten euch in diesem Artikel, was der Streaming-Dienst im kommenden Monat parat hält. Dazu zählt unter anderem der Auftritt des Königs der Monster, ein neuer Film mit Tom Hanks und der Start einer deutschen Sci-Fi-Serie.

Neue Film- und Serien-Highlights im Februar 2021

Godzilla 2 - King of the Monsters ist die direkte Fortsetzung der 2014 veröffentlichten Film-Neuauflage Godzilla. Im zweiten Teil tritt der sogenannte König der Monster gegen diverse Titanen an, die auf den japanischen Monstern der Toho-Studios basieren. Bei den Kritikern kam der Film nicht so gut an wie beim Publikum.

Baywatch: Eine weitere Neuauflage, wobei in diesem Fall keine Monster zurückkehren. Stattdessen versammeln sich Dwayne Johnson und Zac Efron, um die gleichnamige Kultserie der 90er Jahre in die Moderne zu bringen. Die beiden Rettungsschwimmer versuchen darin, ihren Strand vor einer kriminellen Verschwörung zu schützen.

Neues aus der Welt: Ursprünglich sollte der Western-Film mit Tom Hanks im Januar in die deutschen Kinos kommen. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wird daraus nichts, stattdessen sicherte sich Netflix die Rechte.

Im Film spielt Hanks den Bürgerkriegs-Veteran Jefferson Kyle Kidd, der sich als Nachrichtenbote im Wilden Westen verdient macht. Eines Tages bekommt er unfreiwillig den Auftrag, die zehnjährige Johanna zu begleiten, die zuvor bei Ureinwohnern aufgewachsen ist. Auf dem Weg zu ihren Verwandten müssen die beiden einigen Hindernissen trotzen.

Tribes of Europa: Im Jahr 2074 ist Europa nach einer Katastrophe in viele Mikrostaaten zerfallen. Einzelne Stämme, die namensgebenden Tribes, kämpfen um die Vorherrschaft. Die Handlung verfolgt die Geschwister Liv, Kiano und Elja vom Stamm der Origines, die für sich zurückgezogen und friedlich leben - bis sie mitten in einen Konflikt stolpern. Tribes of Europa ist nach Dark und How To Sell Drugs Online (Fast) die nächste Serie aus Deutschland, die direkt bei Netflix startet.

The Crew: Kevin James, der frühere King of Queens, kehrt bei Netflix für eine neue Sitcom zurück. The Crew handelt von einem NASCAR-Team, dessen bisheriges Schaffen aufgrund einer neuen Chefin komplett auf den Kopf gestellt wird. Chefmechaniker Kevin, gespielt von Kevin James, befindet sich kurz darauf mit seiner Truppe in Konflikt mit den technikverwöhnten Millenials der neuen Teamleitung.

Alle neuen Filme auf Netflix im Februar 2021

Ab 1. Februar

Ab 3. Februar

Ab 4. Februar

Ab 5. Februar

Ab 9. Februar

Ab 10. Februar

Ab 11. Februar

Red Dot

Liebe²

Layla Majnun

Ab 12. Februar

Ab 16. Februar

Ab 19. Februar

Ab 20. Februar

Classmates Minus

Ab 22. Februar

Ab 23. Februar

Ab 25. Februar

Geez & Ann

Ab 26. Februar

Alle neuen Serien auf Netflix im Februar 2021

Ab 1. Februar

Ab 2. Februar

Kid Cosmic (Staffel 1)

Mighty Express (Staffel 2)

Ab 3. Februar

Ab 5. Februar

Unsichtbare Stadt (Staffel 1)

H (Staffel 2)

Ab 10. Februar

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel (Miniserie)

Run On (Staffel 1)

Ab 11. Februar

Capitani (Staffel 1)

Ab 12. Februar

Bestattungen à la Bernard (Staffel 1)

Nadiyas Backwelt (Staffel 1)

Ab 15. Februar

Ab 17. Februar

Sie weiß von dir (Staffel 1)

MeatEater (Staffel 9, Teil 2)

Ab 18. Februar

Thus Spoke Kishibe Rohan (Staffel 1)

Ab 19. Februar

Tribes of Europa (Staffel 1)

Lovestruck In The City (Staffel 1)

Ab 24. Februar

Ginny & Georgia (Staffel 1)

Eine Schule für jeden Hund (Staffel 1)

Ab 25. Februar

High-Rise Invasion (Staffel 1)

Ab 27. Februar