Was gibt es im Juni 2021 bei Disney+ zu sehen? In unserer Übersicht sammeln wir alle neuen Filme und Serien, die neu auf der Streaming-Plattform landen. Als Teil des regulären Programms von Disney Plus oder von Star - dem zusätzlichen Kanal, wo unter anderem die Inhalte von 20th Century Fox laufen und für den keine Zusatzkosten anfallen.

Neue Film- und Serienhighlights im Juni 2021

Raya und der letzte Drache: Der neueste Animationsfilm aus dem Hause Disney ist bereits seit geraumer Zeit auf Disney+ verfügbar. Allerdings musstet ihr bisher eine zusätzliche Gebühr von 22 Euro bezahlen, um auf Raya und der letzte Drache zugreifen zu können. Am 4. Juni 2021 geht der Film um die Kriegerin Raya aber ins reguläre Programm von Disney Plus über. Das bedeutet, dass keine Zusatzkosten anfallen, sofern ihr euch den Animationsfilm basierend auf südostasiatischer Mythologie ansehen wollt.

Loki: Nach WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier schickt Disney mit Loki die nächste TV-Serie des Marvel Cinematic Universe ins Rennen. Am Mittwoch, dem 9. Juni 2021 wird Tom Hiddleston der Star seines persönlichen Superhelden-Abenteuers. Fans dürfen sich wohl auf eine recht bizarre Geschichte einstellen, werden Zeitreisen und Dimensionssprünge thematisiert und außerdem auch absurdere Ideen aus den Marvel-Comics übernommen.

Star Wars: Clone Wars: Nein, hier ist nicht die Rede von der 3D-Animationsserie von Dave Filoni The(!) Clone Wars, stattdessen ist die 2D-Animationsserie Clone Wars ohne »The« von Genndy Tartakovsky gemeint. Und nachdem Clone Wars doch nicht im April 2021 im deutschen Programm von Disney Plus landete, ist es am 18. Juni 2021 endlich soweit. Wurde aber auch Zeit!

Alle neuen Filme auf Disney+ im Juni 2021

Ab Freitag, dem 4. Juni 2021

Ab Freitag, dem 11. Juni 2021

Ab Freitag, dem 18. Juni 2021

Ab Freitag, dem 25. Juni 2021

Alle neuen TV-Serien auf Disney+ im Juni 2021

Ab Mittwoch, dem 2. Juni 2021

Grey's Anatomy, Staffel 17, Episode 7 (Star)

Seattle Firefighters - Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 7 (Star)

Ab Freitag, dem 4. Juni 2021

Ab Mittwoch, dem 9. Juni 2021

Loki - Staffel 1, Episode 1

Ab Freitag, dem 11. Juni 2021

Genius: Aretha, Episoden 3 + 4

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 2, Episode 5

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 7

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1, Episode 4

Zenimation - Staffel 2

When Sharks Attack - Staffel 5 + 6

Emergence - Staffel 1 (Star)

Secrets and Lies - Staffel 1 + 2 (Star)

The Finder - Staffel 1 (Star)

A Teacher - Staffel 1, Episode 8 (Star)

Big Sky - Staffel 1, Episode 13 (Star)

Rebel - Staffel 1, Episode 3 (Star)

Ab Mittwoch, dem 16. Juni 2021

Loki - Staffel 1, Episode 2

Ab Freitag, dem 18. 2021

Big Shot - Staffel 1, Episode 10

Genius: Aretha, Episoden 5 + 6

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 2, Episode 6

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 8

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1, Episode 5

Star Wars: Clone Wars

Star Wars: Die Ewoks

Star Wars: Freunde im All - Staffel 1+2

The Last Man on Earth - Staffel 1-4 (Star)

5vor12 - Staffel 1 (Star)

Frieden - Staffel 1 (Star)

Love, Victor - Staffel 2, Episode 1 (Star)

A Teacher - Staffel 1, Episode 9 (Star)

Big Sky - Staffel 1, Episode 14 (Star)

Rebel - Staffel 1, Episode 4 (Star)

Ab Mittwoch, dem 23. Juni 2021

Loki - Staffel 1, Episode 3

Ab Freitag, dem 25. Juni 2021

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 1, Episode 1

Genius: Aretha, Episoden 7 + 8

High School Musical: Das Musical: Die Serie - Staffel 2, Episode 7

Star Wars: The Bad Batch - Staffel 1, Episode 9

Marvels M.O.D.O.K - Staffel 1, Episode 6

Mayday - Alarm im Cockpit - Staffel 10-18

The 90s: The Last Great Decade?

Grand Hotel - Staffel 1-3 (Star)

Grown-ish - Staffel 1 + 2 (Star)

Maria Theresa - Staffel 1 (Star)

Maria Theresa - Staffel 2 (Star)

A Teacher - Staffel 1, Episode 10 (Star)

A Teacher - Staffel 1, Episode 6 (Star)

Big Sky - Staffel 1, Episode 15 (Star)

Love, Victor - Staffel 2, Episode 2 (Star)

Rebel - Staffel 1, Episode 5 (Star)

Ab Mittwoch, dem 30. Juni 2021