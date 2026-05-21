The Boys: Wer lebt und wer stirbt im großen Serienfinale?

Ja, auch im Finale wird's blutig. Demnach habt ihr vermutlich teilweise so angeekelt geschaut wie Homelander hier. Bildquelle: Amazon MGM Studios

Die letzte Folge von The Boys flimmert ab sofort über unsere Bildschirme und danach fühlen wir uns vermutlich genauso leer wie die aufgegessene Schachtel Pralinen auf dem Couchtisch.

Falls ihr noch in Schockstarre verharrt und nicht wisst, ob ihr das alles gerade nur geträumt habt: Wir fassen euch noch einmal kurz zusammen, welche Schicksale die Figuren ereilen.

Moment, Butcher möchte euch noch kurz etwas sagen:

Oi! Halt mal ganz kurz die Luft an, du verdammter Mistkerl! Massive Spoiler voraus. Drehe jetzt um, bevor es verdammt noch mal hässlich wird!

Das Finale von The Boys: Wer stirbt, wer überlebt?

Da es doch einige Figuren gibt, die in Folge 8 von Staffel 5 mitmischen, fassen wir euch alles in übersichtlichen Stichpunkten zusammen. Ist sowieso besser, falls ihr aktuell vor lauter Tränen den Bildschirm kaum noch sehen könnt:

Wer stirbt:

( Frenchie (Tomer Capone): Ist bereits in Episode 7 gestorben, aber die Boys beerdigen ihn direkt zu Beginn der 8. Folge.)

(Tomer Capone): Ist bereits in Episode 7 gestorben, aber die Boys beerdigen ihn direkt zu Beginn der 8. Folge.) Oh Father (Daveed Diggs): Beim Versuch Hughie umzubringen, wird er von Mother’s Milk mithilfe eines Ballknebels zur Strecke gebracht. Als er schreien will, zerplatzt sein Kopf.

(Daveed Diggs): Beim Versuch Hughie umzubringen, wird er von Mother’s Milk mithilfe eines Ballknebels zur Strecke gebracht. Als er schreien will, zerplatzt sein Kopf. The Deep (Chace Crawford): Annie bekommt endlich ihre Rache für Deeps sexuellen Übergriff in Staffel 1. Die Supe saust mit Kevin mal eben zum Strand, wo sie ihn verprügelt und anschließend ins Meer schmeißt. Dort wird er – wie in Folge 7 bereits angekündigt – von seinen ozeanischen Freunden umgebracht, weil er für die Öl-Katastrophe verantwortlich gemacht wird.

(Chace Crawford): Annie bekommt endlich ihre Rache für Deeps sexuellen Übergriff in Staffel 1. Die Supe saust mit Kevin mal eben zum Strand, wo sie ihn verprügelt und anschließend ins Meer schmeißt. Dort wird er – wie in Folge 7 bereits angekündigt – von seinen ozeanischen Freunden umgebracht, weil er für die Öl-Katastrophe verantwortlich gemacht wird. Homelander (Antony Starr): Was lange währt, wird endlich gut. Das Experiment hat geklappt, Kimiko nimmt Homelander seine Kräfte und er wird von Butcher ordentlich verkloppt. Am Ende jagt Butcher ihm seine Brechstange durch den Schädel.

(Antony Starr): Was lange währt, wird endlich gut. Das Experiment hat geklappt, Kimiko nimmt Homelander seine Kräfte und er wird von Butcher ordentlich verkloppt. Am Ende jagt Butcher ihm seine Brechstange durch den Schädel. Butcher (Karl Urban): Obwohl Fans vermuteten, das Butcher im Kampf mit Homelander stirbt, kommt es ganz anders. Es stellt sich heraus, dass Butcher doch noch einen Supe-Virus in der Hinterhand hat. Beim Versuch, ihn im Vought Tower freizulassen, wird er letztendlich von Hughie erschossen.

(Karl Urban): Obwohl Fans vermuteten, das Butcher im Kampf mit Homelander stirbt, kommt es ganz anders. Es stellt sich heraus, dass Butcher doch noch einen Supe-Virus in der Hinterhand hat. Beim Versuch, ihn im Vought Tower freizulassen, wird er letztendlich von Hughie erschossen. Terror: Butchers Hund stirbt eines natürlichen Todes. Das Traurige daran: Ende November 2025 verstarb die geliebte Bulldogge auch in der Realität.

2:32 The Boys: Im neuen Trailer zum Serienfinale steht Homelander kurz vor seinem finsteren Triumph

Autoplay

Wer überlebt:

Sister Sage (Susan Heyward): Die Supe hat durch Kimiko ihre Kräfte verloren und bricht noch vor dem Kampf mit Homelander nach Harry Potter World in Orlando auf. Sie ist jetzt nämlich »genauso dumm wie die Boys« – ihre Worte, nicht unsere!

(Susan Heyward): Die Supe hat durch Kimiko ihre Kräfte verloren und bricht noch vor dem Kampf mit Homelander nach Harry Potter World in Orlando auf. Sie ist jetzt nämlich »genauso dumm wie die Boys« – ihre Worte, nicht unsere! Kimiko (Karen Fukuhara): Adoptiert am Ende den Hund, den Frenchie für die beiden ausgesucht hatte. In Marseille versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen.

(Karen Fukuhara): Adoptiert am Ende den Hund, den Frenchie für die beiden ausgesucht hatte. In Marseille versucht sie sich ein neues Leben aufzubauen. Mother’s Milk und Ryan (Laz Alonso und Cameron Crovetti): MM heiratet seine Ex-Frau Monique (Frances Turner) erneut und Ryan ist sein Trauzeuge. Nachdem Ryan mit Butcher vor dessen Tod gebrochen hat, kümmert sich anscheinend MM jetzt um den ehemaligen Supe. Ja, Ryan hat im Finale ebenfalls seine Kräfte durch Kimiko verloren und hat endlich die Chance auf ein normales Leben.

(Laz Alonso und Cameron Crovetti): MM heiratet seine Ex-Frau Monique (Frances Turner) erneut und Ryan ist sein Trauzeuge. Nachdem Ryan mit Butcher vor dessen Tod gebrochen hat, kümmert sich anscheinend MM jetzt um den ehemaligen Supe. Ja, Ryan hat im Finale ebenfalls seine Kräfte durch Kimiko verloren und hat endlich die Chance auf ein normales Leben. Annie und Hughie (Erin Moriarty und Jack Quaid): Führen gemeinsam einen Plattenladen, der aber anscheinend als versteckte Einsatzzentrale dient. Wofür genau erfahren wir allerdings nicht – vielleicht jagt Starlight korrupte Supes. Die beiden erwarten ein Kind, das sehr wahrscheinlich ein Mädchen wird und nach Hughies Freundin (Robin) benannt wird, die in der allerersten Folge von A-Train (Jessie T. Usher) getötet wird. Hughie bekommt ebenfalls vom neuen/alten Präsident Bob Singer (Jim Beaver) das Angebot, das Federal Bureau of Superhuman Affairs zu leiten, doch er lehnt (vorerst?) ab.

(Erin Moriarty und Jack Quaid): Führen gemeinsam einen Plattenladen, der aber anscheinend als versteckte Einsatzzentrale dient. Wofür genau erfahren wir allerdings nicht – vielleicht jagt Starlight korrupte Supes. Die beiden erwarten ein Kind, das sehr wahrscheinlich ein Mädchen wird und nach Hughies Freundin (Robin) benannt wird, die in der allerersten Folge von A-Train (Jessie T. Usher) getötet wird. Hughie bekommt ebenfalls vom neuen/alten Präsident Bob Singer (Jim Beaver) das Angebot, das Federal Bureau of Superhuman Affairs zu leiten, doch er lehnt (vorerst?) ab. Ashley (Colby Minifie): Wollte nicht als Präsidentin zurücktreten, wurde dann aber einfach rausgeworfen. Immerhin hat sie letztendlich das Richtige getan und den Boys geholfen.

(Colby Minifie): Wollte nicht als Präsidentin zurücktreten, wurde dann aber einfach rausgeworfen. Immerhin hat sie letztendlich das Richtige getan und den Boys geholfen. Stan Edgar (Giancarlo Esposito): Berichtet den Medien von seiner Gefangenschaft unter Homelander und erklärt bei einer Pressekonferenz, dass er als CEO von Vought zurückkehren wird.

Fühlt ihr euch immer noch leer? Keine Sorge: Mit dem Universum ist es noch längst nicht vorbei. Mit Vought Rising steht bereits 2027 ein neues Spin-off an, das die Anfänge des Supe-Unternehmens Vought und die Geschichte von Soldier Boy näher beleuchtet. Außerdem hat Amazon mit The Boys: Mexico eine weitere Serie auf dem Produktionsplan stehen. Mehr zu The Boys erfahrt ihr in der obigen Linkbox.