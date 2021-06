Fans von Marvel- und Star-Wars-Fans aufgepasst: Laut einem Bericht von TheHollywoodReporter ändert Disney Plus sein Release-Muster neuer Serien ab. Und das hat direkte Auswirkungen auf kommende TV-Serien für den Streaming-Dienst, wie zum Beispiel Staffel 3 von The Mandalorian, das Spin-off um Boba Fett, Ms. Marvel oder Moon Knight.

Was Fans von Star Wars & Marvel beachten müssen

Mittwoch ist der neue Freitag: Wie schon vor dem Release der aktuellen MCU-Serie Loki angekündigt wurde, wird »Mittwoch der neue Freitag«. Das bedeutet, dass kommende TV-Serien für Disney Plus und deren neue Folgen nicht freitags starten, wie es sonst fast immer der Fall war, sondern mittwochs.



Das Video dazu veröffentlichten Disney und die Marvel Studios bereits im Mai 2021:

Loki und Netflix »sind schuld«: Ausschlaggebend sei laut THR der maßgebliche Erfolg von Loki. Die Marvel-Serie um Tom Hiddleston brach Rekorde und stellte sich als bisher erfolgreichste Premiere eines neuen Disney-Plus-Projekts heraus.



Außerdem möchte Disney gemäß dem Bericht Netflix aus dem Weg gehen, die in der Regel neue TV-Serien freitags veröffentlichen - meist auch gleich eine Staffel auf einmal. Damit wäre gewährleistet, dass sich Disney Plus und Netflix zu Stoßzeiten nicht um ihre Zuschauer kämpfen.

Nur Serien, keine Filme betroffen: Die Änderung betrifft allerdings nur TV-Serien, die nach The Bad Batch starten. Neue Filme, die für Disney Plus produziert werden beziehungsweise darauf landen - wie zum Beispiel zuletzt Raya und der letzte Drache oder Cruella - sind von dieser Release-Änderung ausgenommen.

Offizielle Bestätigung steht noch aus: Nutzer von Disney Plus sollten beachten, dass diese Änderung für Disney Plus aktuell nicht offiziell bestätigt ist. TheHollywoodReporter gehört zwar zu einem der zuverlässigsten Entertainment-Portalen, trotzdem sollten User sich auf ein offizielles Statement gedulden.

Diese neuen Star-Wars- und Marvel-Serien kommen

Star Wars: Nach Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers und The Mandalorian geht es mit einer ganzen Palette neuer Krieg-der-Sterne-Produktionen weiter. Im Kino erst ab 2023, umso früher aber auf Disney Plus. In der folgenden Übersicht findet ihr alle Infos zu den kommenden Star-Wars-Serien wie Kenobi, Andor, The Book of Boba Fett oder Ahsoka:

Marvel: Mit WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und Loki sind bereits drei TV-Serien des Marvel Cinematic Universe auf Disney Plus gestartet. Weiter geht es in absehbarer Zeit mit Projekten wie She-Hulk, Ms. Marvel, Moon Knight oder Armor Wars. Im folgenden Artikel findet ihr alle geplanten Marvel-Serien:

Neue Termine für kommende Disney-Serien

Für einige Disney-Serien wurden im Zuge dieser Nachricht bereits die neuen Starttermine bekannt gegeben. Die internationalen Termine kommender Originals für Disney Plus lauten wie folgt - ob die auch für Deutschland gelten, muss sich noch zeigen.

Monsters at Work: 7. Juli statt ursprünglich 2. Juli

Turner & Hooch: 21. Juli statt ursprünglich 16. Juli

Behind the Attraction: 21. Juli statt ursprünglich 16. Juli

Chip und Chap: Das Leben im Park: 28. Juli statt ursprünglich 23. Juli

Turning the Tables with Robin Roberts: 28. Juli statt ursprünglich 30. Juli

The Wonderful World of Mickey Mouse: 28. Juli statt ursprünglich 30. Juli

Growing Up Animal: 18. August statt ursprünglich 20. August

Short Circuit Staffel 2: 4. August statt ursprünglich 30 Juli

Was haltet ihr von dem neuen Release-Muster für kommende Disney-Plus-Serien? Bevorzugt ihr Freitag oder Mittwoch, um neue Folgen zu Star Wars oder Marvel zu sehen? Lasst es uns in den Kommentaren sehen.