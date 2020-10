Star Wars-Star Oscar Isaac könnte neuer Marvel-Held Moon Knight werden

Oscar Isaac soll zum Marvel-Helden Moon Knight werden. Deadline berichtet, dass sich der Schauspieler von Poe Dameron aus der neuen Star-Wars-Trilogie aktuell in Verhandlungen befindet, in der geplanten TV-Serie für Disney Plus als Marc Spector aufzutreten.

Damit würde Oscar Isaac zum Marvel Cinematic Universe stoßen, welches noch 2020 mit WandaVision seine ersten Schritte in den Serien-Bereich wagt - weitere Produktionen wie The Falcon and the Winter Soldier, Loki oder Ms. Marvel sind ebenfalls geplant.

Spielt Oscar Isaac tatsächlich Moon Knight?

Wer ist Moon Knight? In den Marvel-Comics handelt es sich bei Moon Knight um den Söldner Marc Spector, der bei einer Expedition im Sudan lebensgefährlich verletzt und von seinen Freunden zum Sterben zurückgelassen wird. Spector wird jedoch von dem Mondgott Khonshu gerettet, welcher Spector zu seinem Rachegeist macht und ihn auf einen persönlichen Feldzug gegen das Verbrechen schickt.

Wie vertrauenswürdig ist die Meldung? Deadline gehört zu den zuverlässigsten und seriösesten Quellen der Film- und TV-Branche. Dass ihre Exklusivberichte von offizieller Seite bestätigt werden, ist meist nur eine Frage der Zeit - so wie zuletzt zum Beispiel die Nachricht, dass Iman Vellani als Kamala Khan für die Ms. Marvel-Serie gecastet wurde.

Entsprechend sicher gilt momentan, dass Oscar Isaac zu Moon Knight wird. Fans sollten sich aber trotzdem nicht zu früh freuen: Deadline zufolge befindet sich der Schauspieler noch immer in Verhandlungen mit den Marvel Studios, die nicht zwangsläufig von Erfolg gekrönt sein müssen. Wir sollten also erstmal abwarten, ob Isaac tatsächlich zum Anti-Helden des Marvel Cinematic Universe wird.

Was gibt es sonst zu Moon Knight zu wissen?

Wann die TV-Serie Moon Knight auf Disney+ starten soll, ist aktuell nicht bekannt. Als Showrunner wurde Jeremy Slater (The Umbrella Academy) beauftragt, der die Geschichte um den Ex-Söldner Marc Spector verantworten soll.

Bei Moon Knight würde es sich übrigens nicht um die erste Comic-Rolle für Oscar Isaac handeln: 2016 trat der Schauspieler von Poe Dameron beispielsweise in X-Men: Apocalypse als der titelgebende Bösewicht auf.