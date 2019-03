Dass The Division 2 nicht bei Steam, sondern nur bei Uplay und im Epic Games Store erscheint, steht schon seit Längerem fest. Neu hingegen ist, dass ihr mit dem Release des Loot-Shooters die digitale Version nicht länger bei externen Händlern kaufen könnt, wie beispielsweise Humble Store, Amazon und Gamesplanet. Vorbestellungen sind jedoch nicht betroffen.

Wenn ihr eure Download-Keys über eine externe Seite beziehen wollt, also nicht direkt über Ubisoft oder Epic, habt ihr noch bis zum 15. März Zeit dafür. Außerdem werden auch sämtliche Post-Launch-Inhalte nur über diese beiden Shops verkauft.

Der Keyseller Gamesplanet hat sich in einem Statement zu der Situation geäußert:

"Wir müssen leider verkünden, dass Ubisoft es keinen Third-Party-Stores wie etwa Gamesplanet erlaubt, Division 2 nach dem Release ab dem 15. März 2019 zu verkaufen. Nach diesem Datum wird das Spiel digital nur noch über den Ubisoft Store und einen weiteren exklusiven digitalen Store verfügbar sein. Das gilt außerdem für alle zukünftigen Inhalte wie Season Pass, Erweiterungen, etc."

Weiterhin erklärt Gamesplanet, dass durch diese Regelung der Support stark eingeschränkt sei:

"Wir werden nicht in der Lage sein, einige Support-Fragen nach dem 15. März zu klären (beispielsweise Key beim falschen Ubisoft-Account aktiviert), da wir keine Keys mehr zum Tauschen haben werden. Bitte richtet eure Support-Anfragen in solchen Fällen direkt an Ubisoft."