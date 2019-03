Der US-amerikanische Entwickler Supergiant Games hat sich mit seinen Spielen Bastion, Transistor und Pyre einen Namen gemacht. Alle Titel erschienen bisher auf Steam und haben dort sehr positive Bewertungen erhalten. Mit Hades sieht das anders aus. Das Rogue-like erschien im Dezember 2018 exklusiv im Epic Store.

Im Interview mit der Website USgamer hat Greg Kasavin, einer der Autoren und Designer bei Supergiant, über die Gründe für diese Entscheidung gesprochen. Dabei kam heraus: Streit mit Valve gab es nicht, es war ein taktischer Entschluss.

Kampfansage an Steam: Liste aller Exklusiv-Titel im Epic Games Store

Heutzutage gibt es eine so gewaltige Flut an täglich erscheinenden Indie-Spielen, das neue Spiele beim Release schnell mal untergehen. Bei Hades kam noch eine weitere Hürde dazu: Es ist das erste Spiel von Supergiant Games, das im Early Access erschien - und wer »Early Access« auf Steam sucht, findet eine Flut aus über 5.000 Spielen mit diesem Attribut.

Darum spielte die richtige Platzierung für Supergiant Games eine große Rolle:

"Early Access war von Anfang an geplant. Wir haben über viele verschiedene Möglichkeiten nachgedacht. Unsere Spiele waren in der Vergangenheit bekanntlich auf Steam und außerdem auf allen möglichen anderen Plattformen, immer in anderer Kombination. Denn als ein kleines Studio und mit unserer Technologie ist es keine leichte Aufgabe, unser Spiel auf verschiedene Plattformen zu bringen. Wir müssen sehr vorsichtig sein, welche Plattformen wir in welcher Reihenfolge unterstützen, da diese Entscheidungen so kostspielig für uns sind. [...]



Es gibt viele Early-Access-Spiele auf Steam. Wir mussten abwiegen, nur ein weiteres Early-Access-Spiel auf Steam zu sein und die Erwartungen unserer Spieler anpassen, die vollständige Spiele von uns gewohnt sind. Ich glaube, es gibt ein paar Stigmen die mit Early Access daherkommen, also hatten wir einen Anreiz, Early Access von Anfang an auch woanders anzubieten und wir waren sehr gespannt auf Epics Vision für ihren Store."