Ubisoft hat per Livestream die Inhalte des Title Update 2 für The Division 2 angekündigt. Der umfangreiche Patch bringt die ersten neuen Inhalte nach Release und erscheint in der kommenden Woche, genauer am 05. April 2019. Am 28. März wird außerdem das kleinere Update 1.7 aufgespielt.

Wir haben die wichtigsten Details aus dem "State of the Game"-Stream unterhalb zusammengefasst.

Folgende Features beinhaltet das Update vom 05. April (Freitag):

Neue Story-Mission: Mit dem Update kann die letzte Stronghold-Mission "Tidal Basin" gespielt werden. Wer die Mission abschließt, erhält Zugriff auf weitere Invaded-Missionen im Endgame.

Mit dem Update kann die letzte Stronghold-Mission "Tidal Basin" gespielt werden. Wer die Mission abschließt, erhält Zugriff auf weitere Invaded-Missionen im Endgame. Weltrang 5: Wer Tidal Basin abschließt, wird außerdem auf Weltrang 5 hochgestuft. Hier gibt es neue Ausrüstung zwischen Itemlevel 450 und 500.

Wer Tidal Basin abschließt, wird außerdem auf Weltrang 5 hochgestuft. Hier gibt es neue Ausrüstung zwischen Itemlevel 450 und 500. Item-Sets: Die mögliche Beute wird um die ersten drei Item-Sets True Patriot, Ongoing Directive und Hardwired erweitert.

Die mögliche Beute wird um die ersten drei Item-Sets True Patriot, Ongoing Directive und Hardwired erweitert. Heroischer Schwierigkeitsgrad: Auf Weltrang 5 erhaltet ihr Zugriff auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Hier habt ihr keine Checkpoints und kein exklusives Loot, dass es auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen nicht geben würde. Dafür erhaltet ihr am Ende der heroischen Mission deutlich mehr Beute und die Chance auf die besten Items im Spiel ist erhöht.

Auf Weltrang 5 erhaltet ihr Zugriff auf den höchsten Schwierigkeitsgrad. Hier habt ihr keine Checkpoints und kein exklusives Loot, dass es auf niedrigeren Schwierigkeitsstufen nicht geben würde. Dafür erhaltet ihr am Ende der heroischen Mission deutlich mehr Beute und die Chance auf die besten Items im Spiel ist erhöht. Balance: Erste Balance-Anpassungen von Items und Fähigkeiten sind Teil des Title Updates.

Erste Balance-Anpassungen von Items und Fähigkeiten sind Teil des Title Updates. Kein PvP-Update: Der Fokus des Updates liegt nicht auf dem PvP-Modus, PvP-Spieler müssen auf eines der nächsten Updates für neue Inhalte und Anpassungen warten.

Neue Inhalte im Patch 1.7

Folgende Features erscheinen diesen Donnerstag, den 27. März:

Performance-Verbesserungen gegen einbrechende Framerates.

Finaler Fix des Cooldown-Bugs für Fähigkeiten.

Finaler Fix der Gegnerskalierung, wenn Spieler mit unterschiedlichen Charakter-Leveln zusammenspielen.

Bugfix für fehlende Geräusche bei der Verwendung bestimmter Headsets.

Die Farbe für Clan-Mitglieder wird verändert (steht noch nicht fest, gelb wird die Anzeige aber nicht mehr sein).

Mikrofone werden nicht mehr standardmäßig aktiviert sein.

Es sollen keine Platzhalter beim Erhalt neuer Kleidungsstücke angezeigt werden.

Weitere, noch nicht angekündigte Verbesserungen.

Das sind natürlich keinesfalls vollständige Patch Notes, die werden noch zusammen mit der Veröffentlichung des Patches nachgereicht. Der Patch wird um 9:30 Uhr aufgespielt, um 12:30 Uhr sollen die Server wieder online gehen. Der Patch ist Client- und Server-seitig, ihr müsst also auch ein Update herunterladen.

