Endlich Infos zu Warlock: Das DnD-Spiel, das uns zur Zeit die meisten Rätsel aufgibt, zieht endlich den Vorhang zurück

Hexenmeisterin Kaatri spielt im kommenden Action-Adventure Warlock die Hauptrolle. Erstes Gameplay soll in Köln enthüllt werden.

Videospielaffine DnD-Fans warten aktuell gespannt auf neue Infos zu Warlock: Dungeons & Dragons. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Lizenz-Umsetzungen des Tabletop-Franchises handelt es sich dabei nicht um ein Rollenspiel, sondern um ein waschechtes Action-Adventure in Third-Person Perspektive.

Das Spiel wurde Ende 2025 erstmals im Rahmen der Game Awards angekündigt und soll nach jetzigem Info-Stand 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Entwickelt wird Warlock beim kanadischen Studio Invoke, das zuvor bereits das durchwachsene DnD-Lizenzspiel Dark Alliance verantwortete. Ihr neuestes Werk soll nun aber deutlich besser und größer werden.

Echtes Gameplay gab es zu Warlock bislang allerdings nicht zu sehen; bei den Game Awards gab es lediglich einen schicken CGI-Trailer. Doch das soll sich bald ändern, denn schon im August 2026 wollen die Entwickler in Köln erstmals Gameplay zu Warlock zeigen.

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Autoplay

Gameplay-Reveal auf der gamescom

Wie Publisher Wizards of the Coast im Rahmen der Gen Con 2026 verriet, soll der Gameplay-Reveal von Warlock: Dungeons & Dragons während der Opening Night Live, der traditionellen Eröffnungsshow der gamescom, über die Bühne gehen. Die Show mit Moderator Geoff Keighley steigt dieses Jahr am Abend des 25. August. DnD-Fans sollten also auf jeden Fall einschalten - wir begleiten die Show selbstverständlich live vor Ort und auf GameStar.de.

Eine weitere interessante Information für Fans dürfte zudem der Auftritt der berüchtigten Erzmagierin Tasha sein, die ihr vielleicht als Erfinderin von fiesen Zaubern wie Tasha's Hideous Laughter kennt. Die Rolle wird in Warlock von Schauspielerin Maggie Robertson gespielt, die in Resident Evil Village bereits der Vampirlady Dimitrescu ihre Stimme lieh. In Warlock soll sie als Gegenspielerin für Protagonistin Kaatri fungieren, die von Tricia Helfer (Lucifer) gespielt wird.

Zur Handlung des Spiels wollte sich Wizards of the Coast bislang keine neuen Informationen entlocken lassen. Bislang ist lediglich bekannt, dass das Spiel in einer düsteren, von Dungeons & Dragons inspirierten Fantasy-Welt spielen soll. Ihr übernehmt darin die Rolle von Kaatri, einer erfahrenen Kriegerin, die einen Pakt abschließt, um überirdische Magie gegen die dunklen Mächte nutzen zu können.

Die dünne Info-Lage hat unsere DnD-Expertin Steffi aber nicht davon abgehalten, bereits einige ihrer besten Vermutungen zum Spiel zusammenzutragen.

Für mehr Informationen müsst ihr euch bis zur gamescom gedulden - aber die Messe ist zum Glück ja nur noch wenige Wochen entfernt. Wenn ihr gar nicht ohne DnD leben könnt, empfehlen wir bis dahin einen erneuten Durchgang in Baldur's Gate 3. Oder ihr lest eine der ebenfalls interessanten Neuigkeiten und Artikel rund um die gamescom in der obigen Linkbox.