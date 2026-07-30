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»Schade, wenn die Leute wegen der Influencer statt der Games kommen« - HandOfBlood über seine Absage an gamescom 2026

HandOfBlood tauchte schon 2025 nicht mehr persönlich bei der gamescom auf und wird auch dieses Jahr bei Deutschlands größter Gaming-Messe nicht vor Ort sein. Im Interview mit Gameswirtschaft erklärt er, warum.

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Tillmann Bier
30.07.2026 | 09:59 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
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HandOfBlood kommt auch dieses Jahr nicht zur gamescom. HandOfBlood kommt auch dieses Jahr nicht zur gamescom.

An der gamescom nehmen nicht nur Entwickler, Publisher, begeisterte Spielerinnen und Spieler und die Presse teil: Auch bekannte Streamer und Influencer lassen sich dort immer wieder blicken, sei es für Autogramm-Stunden, Bühnenauftritte oder Fan-Treffen. Einer der bekanntesten Vertreter der deutschen Gaming-Szene ist dieses Jahr aber nicht dabei. Maximilian Knabe, alias HandOfBlood, blieb der Messe schon im Vorjahr fern. Im Interview mit Gameswirtschaft erklärt er, warum er es auch 2026 so hält.

Es soll um die Spiele gehen

Schon letztes Mal habe Knabe sich gefragt, ob es wirklich zwingend notwendig sei, dass er vor Ort ist. Die Antwort lautete dann nein. Bei Geschäftspartnerschaften sei sein Fernbleiben sogar teils von Vorteil:

[...] Weil Kunden immer wieder gefragt haben: Ey, kannst du den Bühnenauftritt streamen? Und da war es in der Vergangenheit immer so: Naja, für eine Stunde gehe ich jetzt nicht live – das ist für die Audience sehr ätzend.

Video starten 1:17 »Einer geht noch« - HandOfBlood unterbricht unsere FYNG-Show für drei brandneue Trailer seines Indie-Labels

Aber auch für HandOfBlood persönlich gibt es Vorteile, wenn er die Messe nicht mehr live vor Ort erlebt. Zuvor habe er nie mitbekommen, welche Neuigkeiten zu welchen Spielen auf der Messe eigentlich präsentiert wurden. Im Vorjahr hatte es dagegen unfassbar gut funktioniert, sich das ganze mithilfe eines Außenreporters von zu Hause anzuschauen.

Zwar tue es weh, auf Autogrammstunden zu verzichten, doch Knabe hat auch das Gefühlt, die gamescom sei in den letzten Jahren mehr zur Influencer-Veranstaltung geworden. Das sei nicht unbedingt negativ behaftet, aber doch eine Entwicklung, die er kritisch betrachtet, spätestens nach dem außer Kontrolle geratenen Besuch von Montana Black.

[...] Es ist ein bisschen entglitten, ein bisschen zu krass geworden, meiner Meinung nach. Wenn ich zum Beispiel ganz, ganz viele Influencer und Influencerinnen sehe, die da vor Ort sind. Die hatten gar kein intrinsisches Interesse, sich da Games anzugucken, sondern die haben sich da halt getroffen. [...]

Und ja, ich will jetzt auch nicht der gatekeepende Typ sein. Aber wenn die ganze Gamescom-Audience wegen den Influencern kommt und nicht wegen den Games, dann finde ich das persönlich als Gamer einfach sehr schade.

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Er selbst wolle daher den Fokus wieder mehr auf die Spiele legen. Dazu gehört dann auch die Idee, die gamescom nicht selbst zu besuchen.

Wo wir gerade schon bei der gamescom sind: Auch wir haben für Deutschlands größte Spielemesse einiges geplant! Auf der gamescom findet ihr unseren bisher größten Stand und für unsere FYNG-Show haben wir ein riesiges Programm auf die Beine gestellt. Alles dazu erzählt euch Heiko in dem Artikel im Kasten.

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