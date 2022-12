Donald Trump bewirbt Sammelkarten für 100 Dollar in einem denkwürdigen Spot

Nun, wie sagt man das am besten: Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Sammelkarten von sich selbst verkauft, und dafür fast 100 US-Dollar für jede Karte verlangt. Guter Anfang. Allerdings handelt es sich um keine gewöhnlichen Spielkarten. Die Karten sind nur digital verfügbar und werden als NFTs verkauft. Zur Erinnerung, NFTs sind eine Blockchain-Technologie, mit denen digitale Inhalte sich eindeutig zu einem festgeschriebenen Besitzer zurückverfolgen lassen.

Auf diese Weise sollen digitale Waren einen deutlich höheren Wert erzielen können, da sie sich (in der Theorie) nicht mehr beliebig oft vervielfältigen lassen. Oder besser gesagt kann nachvollzogen werden, welches Produkt das Original ist und wem es gehört. Mehr über NFTs erfahrt ihr hier:

Zurück zu Donald Trump: Es wirkt fast wie eine Parodie. Denn noch gestern kündigte der ehemalige US-Präsident an, eine große Ankündigung zu machen. Die meisten rechneten hier mit einer politischen Ankündigung. Stattdessen launchte Trump eine eigene Webseite für seine Sammelkarten und veröffentlichten einen surreal wirkenden Trailer, der derzeit auf Twitter und Co. die Runde macht. Schaut am besten selbst rein:

Donald Trump als Superheld

Der Trailer zeigt bereits, was ihr von den Sammelkarten erwarten könnt. Es handelt es sich stets um Darstellung von Donald Trump in ganz unterschiedlichen Situationen und Rollen - in der Regel erscheint sein Kopf mäßig gut auf fremde Körper gephotoshopt.

Auf der Webseite sind noch mehr von den Karten zu sehen. Trump als Superheld, Trump beim Golfspielen, Trump als Astronaut, Trump als Football-Trainer. Laut Webseite sind diese digitalen Karten dabei nicht als Geldanlage gedacht. Die Karten sollen für 99 Dollar lediglich dem »individuellen Vergnügen« dienen. Welche Karte man bekommt, wissen Käufer erst nach dem Kauf. Eine Rückerstattung wird ausgeschlossen.

Insgesamt gibt es 45.000 einzigartige Karten, jedes Motiv kann dabei unterschiedlich selten sein und von jedem gibt es höchstens 20.

In den sozialen Medien sorgte die Ankündigung augenblicklich für Spott. Selbst die konservativen Comedians Keith und Kevin Hodge machen sich auf Twitter über Trumps neusten Stunt lustig. Nichtsdestotrotz scheint Trump mit seinen Karten Erfolg zu haben. Schon jetzt sind auf der Webseite alle 45.000 NFTs ausverkauft, was einem Gegenwert von über 4,4 Millionen Dollar entspricht.

Abendessen mit Donald Trump

Neben den Karten startete Trump außerdem eine Verlosung mit laut Webseite tausenden Preisen. Jeder Käufer einer Trump-Karte nimmt damit automatisch auch an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es unter anderem:

ein Abendessen mit Trump

eine Cocktail-Stunde in dessen Hotel Mar-A-Lago

ein persönliches Treffen mit Trump

einen Zoom-Call mit Trump

eine Stunde auf einem von Trumps Golfplätzen

ein Gruppentreffen mit Trump

signierte Fanartikel

eine goldene NFT-Sammelkarte

Im Trailer sagt der selbst ernannte Lieblingspräsident dazu: Ich weiß nicht, ob das ein großartiger Preis ist, aber das ist, was wir haben . Übrigens ist es nicht zwangsweise notwendig, für eine Teilnahme an der Preisverlosung auch eine NFT-Karte zu kaufen, die Karten erhöhen auch nicht die Chance, zu gewinnen. Mithilfe einer schriftlichen Briefbewerbung können Interessenten auch kostenlos auf eine Chance, mit Trump Golf zu spielen - nun ja, hoffen.

Warum macht Trump das?

Trump hat bereits vor Wochen seine erneute Kandidatur für die Präsidentschafts-Wahlen im Jahr 2024 verkündet. Allerdings wird auf der Webseite darauf hingewiesen, dass die Sammelkarten in keiner Verbindung zu Trumps Kandidatur stehen. Die Einnahmen sind also nicht dafür gedacht, die Wahlkampfkasse zu füllen. Entsprechend handelt sich um eine private Aktion Trumps.