Donald Trump ist zurück auf Twitch, nachdem die Plattform ihn jahrelang verbannt hatte

Bei Twitch dürfen grundsätzlich auch politische Veranstaltungen übertragen werden.

Donald Trump darf wieder offiziell Wahlwerbung bei Twitch verbreiten. Der ehemalige US-Präsident war nach dem Angriff auf das United States Capitol am 6. Januar 2021 von Twitch auf unbestimmte Zeit gesperrt worden. Seitdem hatte der Bann Bestand, wurde jetzt jedoch aufgehoben.

Seit Freitag, 19. Juli 2024, ist der Account des Ex-Präsidenten wieder freigeschaltet und auch bereits aktiv. Dort wurde eine Wahlkampfveranstaltung live übertragen, weitere dürften folgen.

Twitch: »Wir glauben, dass es wertvoll ist«

In einem offiziellen Statement gegenüber mehreren Medienportalen, darunter Polygon, begründete die Streaming-Plattform den Schritt mit dem laufenden Wahlkampf in den USA. So heißt es:

Wir sind der Meinung, dass es wertvoll ist, die Kandidaten für das Präsidentenamt direkt anzuhören, wenn möglich. Trump ist nun der offizielle Kandidat der Republikaner für das Amt des US-Präsidenten.

Die Aufhebung des Banns erfolgte kurz nachdem Trump als Präsidentschaftskandidat der Partei gewählt wurde. Man werde die Inhalte des Kanals laufend prüfen und die Richtlinien genauso auslegen wie für alle anderen Nutzer und Creators der Plattform auch, hieß es weiterhin von Twitch.

Bereits vor dem Bann auf unbestimmte Zeit war der Trump-Account einmal gesperrt worden, weil dort ein Video über mexikanische Immigranten hochgeladen wurde, das gegen Twitchs Richtlinien verstoßen hatte. Erstellt wurde das Konto ursprünglich im September 2019. Zum aktuellen Zeitpunkt hat es etwas über 140.000 Follower.

Die nächste US-Präsidentschaftswahl findet am 5. November 2024 statt. Gewählt wird das Staatsoberhaupt für vier Jahre. Laut US-amerikanischem Recht kann ein Präsident höchstens zwei Amtsperioden lang regieren, außerdem gilt eine Altersuntergrenze von 35 Jahren. Eine rechtlich festgeschriebene Obergrenze existiert nicht.