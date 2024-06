Doom: The Dark Ages enthüllt: Der Doomslayer geht im neuen Teil auf Zeitreise

1:55 Doom: The Dark Ages: Die mittelalterliche Shooter-Fortsetzung setzt auf Ritter und Dämonen

Auf dem Xbox Games Showcase 2024 wurde es endlich offiziell enthüllt: Doom: The Dark Ages. Der neueste Teil der legendären DOOM-Reihe entführt euch in eine düstere, mittelalterliche Welt und verspricht, die Ursprünge des Doomslayers zu erkunden.

Mittelalter trifft DOOM – Was erwartet euch?

Schon seit einiger Zeit kursierten Gerüchte und erste Details über das neue DOOM-Spiel, doch nun haben wir Gewissheit. Unter dem Codenamen Year Zero entwickelt, nimmt DOOM: The Dark Ages euch mit auf eine Reise in eine von Rittern und alten Legenden geprägte Welt. Dieses Setting könnte euch Einblicke in das frühe Leben des Doomslayers geben – eine Art Prequel zur bisherigen Saga.

Die überraschend komplexe Story könnt ihr euch hier noch einmal anschauen:

10:06 Die überraschend komplexe Story von Doom & Doom Eternal in 10 Minuten erklärt

Auch wenn der Trailer bereits erstes Gameplay zeigt, ist noch nicht allzu viel zum neuen Doom bekannt. Sicher scheint nur, dass ihr euch auf mittelalterliche Kulissen, einen tiefen Einblick in die Hintergrundgeschichte des Doomslayers sowie die bewährte Action von ID Software freuen dürft.

Interessant ist die Aussage von Doom-Spieldirektor Hugo Martin, der bereits in früheren Streams erwähnt hatte, dass er das Tempo von Doom etwas drosseln möchte. Der Doomslayer soll sich mehr wie ein schwerer Monstertruck und weniger wie ein blitzschneller Rennwagen anfühlen.

Diese Änderung passt perfekt zu einem Setting, das vor der modernen Ausrüstung und den übernatürlichen Kräften des Doomslayers spielt. Dennoch könntet ihr auf bekannte Elemente wie die Night Sentinels stoßen, eine Art Ritterorden, der bereits in Doom Eternal eingeführt wurde.

Auch interessant: DOOM: The Dark Ages wird nicht nur für Xbox und PC via Steam, sondern auch für PlayStation 5 erscheinen. Trotz der Übernahme von Zenimax durch Microsoft bleibt die Doom-Reihe tatsächlich multiplattformfähig. Das Spiel erscheint zudem direkt zum Release als Teil des Xbox Gamepass für PC und Xbox.