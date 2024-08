Vor Dragon Age 4 die Vorgänger nachholen? Bei Steam gibt's alle 90 Prozent reduziert

Alle drei Vorgänger von The Veilguard kosten auf Steam gerade sehr, sehr wenig.

Wenn alles glattgeht, sollten wir spätestens am 31. Oktober 2024, nach fast zehn Jahren Pause, das neue Dragon Age in den Händen halten. Glauben wir dem geleakten Release-Datum, ist es sogar schon am 30. Oktober so weit. Offiziell wissen wir aber bislang nur Oktober .

In jedem Fall habt ihr noch über einen Monat Zeit, um euch perfekt auf eines der größten Rollenspiele des ganzen Jahres vorzubereiten und jetzt ereilt euch die perfekte Gelegenheit damit anzufangen. Denn zurzeit gibt es bei Steam einen Rabatt so dick wie Oghrens Hammer. Und das auf alle drei Vorgänger von Dragon Age: The Veilguard.

Falls ihr übrigens bereits den Game Pass abonniert habt, dann solltet ihr darüber alle drei Vorgänger ebenfalls spielen können. Durch die Verknüpfung mit EA Play sind die Rollenspiele verfügbar. Allerdings kostet der Game Pass im Monat 12 Euro, insgesamt seit ihr mit dem Angebot auf Steam also günstiger dran. Holt ihr euch nur EA Play, zahlt ihr dafür 6 Euro im Monat.

Lohnt sich das?

Dragon Age hat nach wie vor eine große Fanbasis, was natürlich mit der Qualität der Vorgänger zusammenhängt. Die Frage ist hier nur häufig, worauf ihr den größten Wert legt. Ein objektiver Totalausfall ist keines der drei Rollenspiele.

Aber Bioware hat gerade bei Dragon Age, wie jetzt auch wieder bei The Veilguard, immer etwas anderes ausprobiert und dabei oft auch Fans vor den Kopf gestoßen, die sich was anderes erhofft haben. Was ihr genau mit jedem Vorgänger bekommt, fassen wir hier kurz zusammen:

Dragon Age: Origins

Der erste Teil gilt gerade unter Fans von Oldschool-RPGs als der beste Teil der Reihe und war augenscheinlich so erfolgreich, dass daraus eine ganze Serie hervorging. Origins eignet sich für euch, wenn euch Strategie und Story wichtiger sind als Action. Dieses Spiel atmet noch den Geist des frühen Bioware, wo es vor allem um interessante Figuren und komplexe Charaktersysteme ging.

Bis heute besonders macht dieses Rollenspiel, dass es für jeden der sechs Hintergründe eures Charakters eine spielbare Vorgeschichte gibt, die euch in die Welt einführt und den Grundstein dafür legt, was für eine Art Held ihr sein wollt. Falls ihr zuletzt mit Baldur's Gate 3 Spaß hattet, kommt Origins diesem Spielgefühl näher als viele andere Rollenspiele.

Dragon Age 2

Für einige das schwarze Schaf der Reihe - andere hingegen schätzen Dragon Age 2 für seine kondensierte Story. Hier finden sich einerseits noch viele oldschoolige Ansätze wie beim Vorgänger, andererseits ging Bioware schon damals in eine etwas actionreichere Richtung.

Außerdem wurde die Handlung auf eine Stadt begrenzt und statt einer großen Auswahl an möglichen Charakteren spielt ihr einen Menschen. Ihr wählt nur, ob Mann, Frau, Schurke, Krieger oder Magier. Der Vorteil davon: Dragon Age 2 fühlt sich sehr persönlich an und bleibt stets nah am Geschehen. Ihr erlebt über Jahre, wie sich die Welt um euch herum wandelt und wie sich Charaktere entwickeln. Das sorgt für eine enorm emotionale Bindung!

Dragon Age Inquisition

In eine ganze andere Richtung ging Bioware mit Dragon Age Inquisition. Hier wurde wieder das Weltenretter-Fass aufgemacht und noch dazu Richtung Open World gestrebt. Erstmals könnt ihr teils sehr ausufernde Gebiete erkunden, die ihr frei durchquert. Gleichzeitig wird aber auch hier eine faszinierende Geschichte erzählt, die im DLC mit einem der besten Twists der Reihe endet.

Inquisition ist zudem der Teil, der sich am meisten mit The Veilguard überschneidet. Hier lernt ihr viele Figuren kennen, die im neuesten Ableger wieder auftreten. Aber Achtung! Dieses Rollenspiel spielt sich bereits sehr Action-fokussiert und der Sammelkram im Hinterland ist eure Zeit nicht wert. Laut Kollegin Steffi lohnt es sich aber selbst heute noch, wenn ihr es richtig anpackt.

Falls ihr keine Zeit oder Lust habt, euch durch die Spiele zu spielen, dann könnt ihr oben in der Link-Box auch unsere Zusammenfassung finden! Hier erklärt euch unsere Dragon-Age-Expertin, was eigentlich alles so geschehen ist und was ihr vor The Veilguard wissen solltet. Einen wirklichen Kanon soll es laut der Macher von The Veilguard aber nicht geben.