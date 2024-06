Dragon Age 4 hat einen neuen Namen und enthüllt erste konkrete Gameplay-Infos

Dragon Age 4 hat überraschend einen neuen Namen bekommen.

Gewagtes Manöver! Wie vor wenigen Minuten bekannt wurde, wird das neue Dragon Age doch komplett anders heißen als lange gedacht. Dragon Age 4 hört demnach auf den neuen Titel Dragon Age: The Veilguard. Bislang war das Rollenspiel eigentlich als Dragon Age: Dreadwolf bekannt.

Enthüllt wurde der neue Name in einem Tweet von Bioware, in dem das Team auch direkt festlegte, wann wir endlich richtiges Gameplay zu sehen bekommen:

Aufregende News, Dragon-Age-Fans! Seid am 11. Juni beim ersten offiziellen Gameplay-Reveal dabei!

Es dauert also nur noch wenige Tage, bevor wir endlich sehen, woran das Team so lange gearbeitet hat und vor allem auch, was Dragon Age 4 jetzt eigentlich genau für ein Rollenspiel wird. Immerhin hat diese Reihe sich in bislang jedem neuen Teil quasi neu erfunden.

Laut des Summer-Game-Fest-Produzenten Geoff Keighley können wir sogar mit jeder Menge Gameplay rechnen. Insgesamt sind ganze 15 Minuten an Spielszenen geplant.

Was hat es mit dem Namen auf sich?

Eigentlich war Dragon Age 4 bereits seit 2022 als Dragon Age: Dreadwolf bekannt. Ein paar Monate später wurde dann ein erster Teaser veröffentlicht, in dem das Spiel ebenfalls den neuen Namen trug. Den Teaser könnt ihr euch hier nochmal ansehen:

0:59 Dragon Age Dreadwolf: Düsterer Clip stimmt auf die Story ein

Damals stand noch wenig überraschend der Inquisition-Gefährte Solas im Fokus der Aufmerksamkeit, bei dem es sich ja auch um den namensgebenden Dreadwolf gehandelt hat. Wie Bioware in einem Blogeintrag bestätigt, wird Solas beziehungsweise der Dreadwolf nach wie vor eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Noch wichtiger als diese Gegenspieler ist aber eben die Veilguard - und dabei handelt es sich um euch und eure Gefährten.

Wie in den Vorgängern wird auch das vierte Dragon Age wieder eine neue Geschichte erzählen, mit neuen Helden im Fokus. Offenbar handelt es sich diesmal dabei weder um Graue Wächter noch um die Inquisition, stattdessen werden sie nun Teil der Veilguard sein (zu Deutsch Wächter des Schleiers). Im Blog bestätigt das Team darüber hinaus, dass ihr insgesamt sieben einzigartige Gefährten auf eurer Reise dabei haben könnt.

Bei dem Schleier handelt es sich in der Welt von Dragon Age um eine magische Barriere, die die reale Welt vom Nichts trennt. Normalerweise kann diese Grenze nur sehr schwer überwunden werden, beispielsweise, wenn man träumt. Dass wir diese Grenzen offenbar schützen, passt gut zu Solas als Anatgonisten. Dieser hat sich immerhin zum Ziel gesetzt, den Schleier zu zerstören.

51:47 Dragon Age 4, Mass Effect 5: Hat es Bioware noch drauf?

Erste Infos zum Gameplay

In einem Interview mit IGN hat General Manager Gary McKay zudem erstmalig deutlich konkretere Informationen dazu enthüllt, was für ein Spiel Dragon Age 4 letztendlich wird. Im Blogeintrag wurde bereits betont, dass es sich um ein Singleplayer-Rollenspiel handelt und nicht auf Multiplayer ausgelegt ist - auch wenn letzteres zeitweilig im Raum stand.

McKay geht aber auch noch ein wenig eindeutiger darauf ein, was wir am 11. Juni zu sehen bekommen. Er spricht beispielsweise von davon, dass das Kampfsystem einen wichtigen Standpunkt in der Entwicklung hatte. Ein Fähigkeitenrad soll Spielern hier mehr direkte Kontrolle über ihre Charaktere geben.

Aber auch Strategie soll wichtig sein. Zwei Gefährten könnt ihr in jeden Kampf mitnehmen und müsst euch gut überlegen, welche Fähigkeiten ihr gerade braucht. Außerdem kann das Geschehen auch pausiert werden.

Insgesamt soll das Fähigkeitenrad laut McKay große strategische Möglichkeiten aufzeigen, um beispielsweise Fähigkeiten eures Charakters mit jenen eurer Begleiter zu kombinieren. Die Kämpfe sollen eine gute Mischung aus Strategie und Spielfluss bieten.

Einen offiziellen Release gibt es für Dragon Age 4 nach wie vor nicht. Die Chancen stehen aber gut, dass zusammen mit der Enthüllung des Gameplays auch ein erster Termin bekannt wird. Es gibt bereits Gerüchte, die vermuten, dass Dragon Age: The Veilguard sogar noch dieses Jahr erscheinen könnte. Mehr wissen wir am 11. Juni, wenn Bioware den Schleier um das neue Spiel vollständig lüftet.