Von Messe-Toilette gestreamt: Dr Disrespect fliegt von E3 und Twitch

Der bekannte Twitch-Streamer Dr Disrespect wurde wegen der Inhalte eines Livestreams zur E3 2019 von Twitch gebannt. Wie Nachfragen von Kotaku beim Veranstalter ESA ergaben, wurde ihm auch seine E3-Eintrittskarte entzogen.

Die Vorgänge folgten Szenen von öffentlichen Toiletten auf der E3 in Los Angeles, die der Streamer live auf Twitch übertragen hatte. Dabei wurden auch andere Besucher der Messe klar erkennbar gezeigt.

Warum der Bann geschah

US-Gesetz: Das Filmen in öffentlichen Toiletten fällt unter das im US-Bundesstaat Kalifornien geltende Gesetz gegen »Invasion of Privacy«, also Eingriff in die Privatsphäre. Damit hat es sich vermutlich um einen illegalen Stream gehandelt.

Twitch-Richtlinien: Außerdem ist das Streamen in privaten Örtlichkeiten ohne Einverständnis der Gefilmten per Community-Richtlinien auf Twitch ebenfalls untersagt.

Zunächst bleibt unklar, wie lange DrDisrespect von Twitch gebannt ist. Bei erstmaligen Verstößen sieht Twitch normalerweise einen Bann von 24 Stunden vor. Twitch reagiert hier vermutlich mit einem Bann, um weiterem Ärger vorzubeugen. So ist es nicht undenkbar, dass unzulässig gefilmte Personen später Anklage gegen den Streamer oder Twitch erheben. Die E3-Organsisation ESA handelt vermutlich mit dem Entzug der Besuchererlaubnis, um mögliche Nachahmer abzuschrecken.

