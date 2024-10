Drova: Das Rollenspiel bekommt mit Mega-Patch 1.0.3 rund 100 Bugfixes und Änderungen

Drova: Forsaken Kin erschien am 15. Oktober 2024 unter anderem für den PC.

Das deutsche Rollenspiel Drova: Forsaken Kin ist ein Erfolg. Nicht nur, was die Verkaufszahlen angeht. Auch auf Steam steht das Spiel mit 96 Prozent positiver Bewertungen gut da.

Vor einigen Tagen ist der neue Patch 1.0.3 live gegangen – und der hat es in sich. Denn das Update bringt rund 100 Bugfixes und Änderungen mit sich. Was genau die Entwickler dazu sagen, erfahrt ihr hier. Weiter unten findet ihr wie gewohnt die Patchnotes.

»Danke für all euren Support«

2:21 Drova ist da - Hier ist der atmosphärische Release-Trailer zum geistigen Nachfolger von Gothic

Neben den Patchnotes verweist Entwickler Just2D auf seinen Discord. Dort liegt eine Known Issues List vor. Das Update kümmert sich im Wesentlichen um zwei Aspekte:

Bugfixes : Patch 1.0.3 behebt eine ganze Reihe von Fehlern im Spiel. So sollte es beispielsweise künftig nicht mehr möglich sein, dass sich Gegenstände im Inventar duplizieren.

: Patch 1.0.3 behebt eine ganze Reihe von Fehlern im Spiel. So sollte es beispielsweise künftig nicht mehr möglich sein, dass sich Gegenstände im Inventar duplizieren. Gameplay-Änderungen: Neben geänderten Beschreibungen für Quests können die Spielerinnen und Spieler künftig unter anderem mehr Pfeile herstellen oder mehr Ressourcen für das Crafting bei Händlern kaufen.

In einem Post auf Steam ergänzte das Entwicklerstudio Just2D die Patchnotes mit einigen persönlichen Worten:

Wir haben fast 1000 Reviews auf Steam erreicht. Das. Ist. Unglaublich. Niemals hätten wir es uns träumen lassen, diese magische Grenze so schnell zu erreichen. Danke für all euren Support.

Zudem gehen die Entwickler auf zwei konkrete Punkte ein. Zum einen schreiben sie, dass beim Eisernen Modus ein weiteres Autosave hinzugefügt wurde, um eventuelle Deadlock zu vermeiden. Dazu fordern sie ganz explizit Rückmeldungen aus der Community.

Zum anderen wenden sich die Entwickler an Konsolenspieler. Auch für die unterschiedlichen Plattformen würden sie an Updates arbeiten. Diese würden sich aber aufgrund unterschiedlicher Probleme verzögern.

Außerdem kündigten die Entwickler an, in dieser Woche die angekündigte Roadmap zu erstellen. In der vergangenen Woche hat sich das Team mit dem Publisher Deck13 getroffen und Details ausgetüftelt. Sobald die Roadmap fertig sei, gebe es neue Informationen zu dem Spiel. Bald werden wir also wissen, wie es mit Drova künftig weitergeht.