»Nicht perfekt, aber ich bin viel glücklicher«: Der Dune-2-Regisseur zeigt sich überraschend selbstkritisch

Regisseur Denis Villeneuve kritisiert seinen eigenen Film und verrät, was die direkte Fortsetzung seiner Meinung nach besser macht. Bildquelle: Warner Bros.

Sci-Fi-Fans aufgepasst: Dune 2 soll sogar noch besser als der erste Teil werden. Das verspricht niemand Geringeres als Denis Villeneuve - also der Regisseur der Sci-Fi-Saga höchstpersönlich.

Dune 2 viel besser als Teil 1?

Im Interview mit Variety zeigt sich der Filmemacher bezüglich des ersten Dune etwas selbstkritisch und dass zumindest seiner Meinung nach Part 2 den besseren Film darstellt. Müsste sich Villeneuve entscheiden, würde er klipp und klar die am 1. März 2024 startende Fortsetzung als das bessere Erlebnis bezeichnen:

In meinen Augen ist [Part 2] viel besser als der erste Teil. [Die Fortsetzung] hat etwas viel Lebendigeres an sich, zwischen den Charakteren gibt es richtige Beziehungen. Diese Intensität und die schiere Qualität an Emotionen habe ich im ersten Teil nicht erreicht, aber dafür jetzt in Part 2. Ich will damit nicht sagen, dass der Film perfekt ist, aber ich bin sehr viel glücklicher mit Teil 2 als mit Teil 1. Ich kann es gar nicht erwarten, diese Erfahrung mit den Fans und Kinobesuchern zu teilen.

Der erste Dune startete inmitten der Corona-Pandemie und damit unter erschwerten Bedingungen in den Kinos. Trotzdem konnte der 165 Millionen US-Dollar teure Sci-Fi-Epos an den Kinokassen über 400 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) - und gilt damit durchaus als Erfolg. Bei Kritikern und auch Zuschauern stieß der Film auf großen Zuspruch, weswegen die Bestätigung einer direkten Fortsetzung nicht zu lange auf sich warten ließ.

Dune: Part 2 sollte ursprünglich im November dieses Jahres erscheinen, wurde aber auf 2024 verschoben. Da der ursprüngliche Release direkt von dem anhaltenden Hollywood-Streik betroffen war, packte das Filmstudio Warner Bros. den Release auf das nächste Jahr.

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Übrigens arbeitet Denis Villeneuve bereits an Dune 3: Der Regisseur verrät, dass das Drehbuch schon fast fertig sei. Trotzdem sollten sich Fans nicht zu früh auf eine Dune-Trilogie freuen. Denn die eigentliche Geschichte wird mit Dune: Part 2 vorerst abgeschlossen. Die Reihe mit einer Adaption von Frank Herberts Dune: Messiah fortzusetzen, wäre für Villeneuve aber definitiv ein Traum.

Bis die dann aber tatsächlich in den Kinos startet, könnte es aber ein paar Jahre dauern: Nach Dune 2 wird sich Denis Villeneuve erst mal anderen Projekten widmen - mehr dazu hier - um seine eigene geistige Gesundheit zu schonen. Doch Fans müssen nicht verzagen: 2024 startet ja auch noch eine Dune-Serie!

Wie gut hat euch der erste Dune gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die direkte Fortsetzung, die im März 2024 in den Kinos startet? Würdet ihr euch über einen zeitnahen dritten Teil freuen oder könnt ihr verschmerzen, das der ein paar Jahre auf sich warten lassen wird? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!