Netflix hat mit seiner großen Sci-Fi-Hoffnung 2023 noch verdammt viel vor

Zu Rebel Moon erscheint sehr viel mehr als nur ein Film-Zweiteiler. Bildquelle: Netflix

Zack Snyder bringt Ende 2023 keinen Star-Wars-Film heraus, doch Rebel Moon kommt dem schon ziemlich nahe. Und obwohl sein Sci-Fi-Franchise von und für Netflix noch gar nicht richtig angelaufen ist, wird aus dem schon jetzt einiges herausgeholt.

(Vielleicht) das große Sci-Fi-Highlight von 2023

Was Rebel Moon überhaupt ist? Ursprünglich als Star-Wars-Film angedacht, hat Regisseur Zack Snyder (300, Watchmen, Batman v Superman) daraus ein eigenes Sci-Fi-Universum gestrickt. Mit einem Budget von 166 Millionen US-Dollar läuft im Dezember der erste und im April 2024 der zweite Teil bei dem Streamingdienst an.

Was euch zum 22. Dezember 2023 mit dem ersten Teil von Rebel Moon erwartet, erfahrt ihr übrigens im offiziellen Trailer zur großen Sci-Fi-Hoffnung von Netflix:

3:42 Rebel Moon: Zack Snyder zeigt zum ersten Mal seinen Nicht-Star-Wars-Film im Trailer

Ein prall gefüllter Rebellenmond

Was zu Rebel Moon alles kommen soll? Mit den neuesten Infos aus einem Interview mit GamesRadar setzt sich die offizielle Liste wie folgt zusammen:

Rebel Moon Teil 1: Kind des Feuers am 22. Dezember 2023

Rebel Moon Teil 2: Die Narbenmacherin am 10. April 2024

eine animierte Prequel-Serie ohne Release-Termin

ein Videospiel des Studios Super Evil Megacorp ohne Release-Termin

ein Prequel-Comic Rebel Moon: House of the Blood Axe am 10. Januar 2024

ein Prequel-Hörspiel als Podcast ohne Release-Termin

Erst Zombies, jetzt Sci-Fi: Ihr seht also, dass sich Netflix viel von Rebel Moon verspricht - nicht unähnlich zu Snyders Army of the Dead, dass zumindest schon ein Film-Prequel in der Form von Army of Thieves erhalten hat. Die animierte Prequel-Serie Lost Vegas wurde mittlerweile eingestellt, während es bisher keine Updates zur geplanten Filmfortsetzung Planet of the Dead gibt - mehr dazu lest ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Dem Co-Autor Kurt Johnstad zufolge bauen alle Inhalte zu Rebel Moon auf einem fiktiven Universum auf, das schon jetzt eine Zeitlinie von circa 800 Jahren umspannt. Zack Snyder schreibt sämtliche Inhalte zu Rebel Moon zwar nicht selbst, aber hat als selbst ernannter Türsteher letztendlich das Machtwort, was in dem Sci-Fi-Kanon passieren darf und was nicht.

Übrigens: Mehr zu Rebel Moon und was aktuell sonst im Sci-Fi-Genre passiert, das könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Rebel Moon und wie gut gefallen euch die bisher veröffentlichten Trailer? Was ist eurer Meinung nach das bisher größte Sci-Fi-Highlight des Jahres - sowohl im Film- als auch Serien-Bereich? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!