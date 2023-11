Nach 118 Tagen endet der große Hollywood-Streik: So geht's jetzt mit neuen Filmen und Serien weiter

Monatelang streikten Drehbuchautoren und Schauspieler. Jetzt gibt es endlich einen Deal.

Wer Filme und Serien liebt, dürfte sich über die folgende Nachricht freuen: Die US-amerikanische Schauspiel-Gewerkschaft SAG-AFTRA konnte mit großen Studios eine Einigung erzielen. Das bedeutet, dass nach den Drehbuchautoren nun auch Darsteller in den Genuss besserer Löhne und fairerer Arbeitsbedingungen bekommen.

Endlich bessere Arbeitsbedingungen für Schauspieler

Der Deal zwischen SAG-AFTRA und Studios wird als eine Milliarde US-Dollar schwer bezeichnet. Der umfasst unter anderem Kranken- und Rentenversicherung, die erste Erhöhung des Mindestlohns seit 40 Jahren und eine Beteiligung an Streaming-Tantiemen. Außerdem werden Schauspieler und Statisten beim Umgang mit KI geschützt - wie unter anderem Variety berichtet.

Noch sind nicht alle Details zu der Einigung bekannt, die sollen erst in den kommenden Tagen folgen. Mit den Gewerkschaften der Autoren (also WGA und AMPTP) konnte man sich bereits im September einigen, SAG-AFTRA musste den Konflikt aber noch länger ausfechten. Mehr zu den Hintergründen des Streiks könnt ihr übrigens bei unseren Kollegen von Moviepilot nachlesen.

Das offizielle Statement von SAG-AFTRA findet ihr hier:

Der Streik hatte und hat spürbare Konsequenzen

Fest steht damit: Damit ist der größte Hollywood-Streik seit den 60ern beigelegt. Weil sich große Studios weigerten, Autoren und Schauspieler besser zu bezahlen und stärker zu entlasten sowie zu schützen, stand monatelang die Produktion von Filmen, Serien und sogar Talkshows still, Darsteller durften nicht mal Interviews geben.

Ganze 118 Tage blieben Schauspieler und Autoren standhaft, während sie in dieser Zeit ihren eigentlichen Beruf nicht ausüben und damit Geld verdienen durften. Da dabei natürlich in Hollywood so gut wie nichts voran ging, wurden bereits zahlreiche Filme und Serien verschoben - wie zum Beispiel das heiß erwartete Sci-Fi-Highlight Dune: Part Two.

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

So geht es jetzt mit neuen Filmen und Serien weiter

Film- und Fans dürfen sich jetzt darauf einstellen, dass in den kommenden Tagen eine wahre Flut an Neuigkeiten hereinbricht: Welche Produktionen jetzt fortgesetzt oder überhaupt erst gestartet werden. Deadline hat bereits in Erfahrung bringen können, womit es in den kommenden Wochen los- beziehungsweise weitergeht:

Beetlejuice 2

Deadpool 3

Gladiator 2

Minecraft

Mortal Kombat 2

Stranger Things: Staffel 5

Superman: Legacy

Venom 3

Übrigens: Der jetzt erzielte Deal läuft für insgesamt drei Jahre. Dann stehen neue Verhandlungen zwischen Film-/Serien-Studios und SAG-AFTRA an. Mehr dazu, was aktuell in der Kino- und Streaming-Landschaft passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Der Hollywood-Streik historischen Ausmaßes ist endlich vorbei, damit kann die Produktion zahlreicher Filme und Serien fortgesetzt werden. Auf welchen Kino- oder Streaming-Release freut ihr euch 2024 oder den darauffolgenden Jahren am meisten? Welche Release-Verschiebung hat euch am meisten wehgetan? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!