Dune: Zum großen Sci-Fi-Epos erscheint 2024 nicht nur ein neuer Kinofilm

3:01 Der Trailer zu Dune: Part Two verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Eigentlich hätte Dune: Part Two ja längst in diesem November erscheinen sollen. Allerdings wurde der Kinostart auf den 15. März 2024 verschoben. Damit wird das kommende Jahr ein regelrechtes Sci-Fi-Fest. Denn mit Prophecy kommt im Herbst 2024 sogar noch eine Dune-Serie heraus.

Dass an einer Dune-Serie gearbeitet wird, ist längst bekannt. Allerdings wurde die bisher unter dem Titel The Sisterhood produziert. HBO kommunizierte aber nun, dass das Projekt zum finalen Release auf den Namen Dune: Prophecy hören wird.

Was ihr zu Dune: Prophecy wissen solltet

Der Release der Dune-Serie ist für Herbst 2024 eingeplant - einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Veröffentlicht wird das Prequel natürlich auf dem hauseigenen Sender Max, damit dürfte Prophecy in Deutschland bei Sky anlaufen.

Worum es in Dune: Prophecy geht? Die Ereignisse der TV-Serie spielen sich circa 10.000 Jahre vor den Dune-Filmen ab. Im Mittelpunkt der Handlung stehen dabei die Schwestern Valya und Tula Harkonnen, die es mit Mächten zu tun bekommen, welche die gesamte Zukunft der Menschheit bedrohen.

Damit dürften Dune-Fans, die sich vielleicht noch nicht durch die Bücher von Frank Herbert gekämpft haben, mehr über die Ursprünge der Bene Gesserit erfahren: Einer Vereinigung mächtiger und einflussreicher Frauen, zu denen auch Lady Jessica (Rebecca Ferguson) und die Ehrwürdige Mutter Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling) gehören.

In Dune zeigten die Bene Gesserit großes Interesse an Paul Atreides (Timothée Chalamet). Was es damit auf sich hat, dürften wir spätestens in Part Two erfahren. Bildquelle: Warner Bros.

Vor und hinter der Kamera von Dune: Prophecy

Für Dune: Prophecy ist primär Diane-Ademu-John (Empire, Spuk in Bly Manor) verantwortlich, aber auch der Dune-Regisseur Denis Villeneuve (Blade Runner 2049, Sicario) ist involviert: Villeneuve dreht nicht nur die erste Episode, sondern ist auch als ausführender Produzent mit an Bord.

Zum Cast von Dune: Prophecy zählen unter anderem Emily Watson (Roter Drache), Olivia Williams (The Sixth Sense), Jodhi May (Der letzte Mohikaner), Travis Fimmel (Warcraft), Mark Strong (1917) und Chris Mason (Broadchurch).

Dune: Prophecy startet im Herbst 2024, Dune: Part Two läuft schon ab dem 15. März 2024 in den Kinos. Denis Villeneuve plant derweil übrigens auch einen dritten Kinofilm, der dürfte aber noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr den ersten Dune von Regisseur Denis Villeneuve bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Freut ihr darüber, dass Dune im Kino und TV fortgesetzt wird oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Part Two und Prophecy? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!