Dune 3 bringt einen Charakter zurück, der schon seit Teil 1 tot ist - die Buchvorlage liefert die Erklärung

Die Hinweise verdichten sich, dass wir in Dune: Messiah eine Schlüsselfigur wiedersehen, die eigentlich schon lange tot ist. Bildquelle: Warner Bros.

Genau genommen spielt sich das zweite Dune-Buch 12 Jahre nach dem ersten Teil ab. Ganz so lange müssen wir im Kino auf Dune 3 allerdings nicht warten: Denis Villeneuve greift das Projekt als Nächstes an, und das nur, weil die Fans es kaum mehr erwarten können.

Wir werden also Timotheé Chalamet in der Rolle von Paul Atreides und Zendaya als Chani früher wiedersehen, als ursprünglich gedacht. Außerdem steht für Dune: Messiah das Comeback einer weiteren Figur an, die eigentlich schon lange tot ist!

Wie das hinhaut? Dafür müssen wir nur einen Blick in die direkte Buchvorlage werfen.

Spoiler-Warnung: Seid ab dieser Stelle vor Spoilern zum zweiten Dune-Roman und damit auch zur Story des dritten Dune-Films gewarnt!

3:04 Kleiner Rückblick gefällig? Hier ist der erste Trailer zum ersten Dune-Film von Denis Villeneuve

Autoplay

Dune 3 bringt Jason Momoa zurück - als Klon von Duncan Idaho

In Dune 3 soll Jason Momoa zurückkehren. Das hatte bereits Timotheé Chalamet in einem Interview Ende 2023 angeteast (via X, ehemals Twitter) und jetzt will der etablierte Branchen-Insider Jeff Sneider dafür konkrete Pläne bestätigen.

Im ersten Dune-Film von Denis Villeneuve trat Jason Momoa als Duncan Idaho auf - Schwertmeister des Hauses Atreides und ein enger Vertrauter von Paul. Im Verlauf von Dune opfert sich Duncan, um Paul sowie dessen Mutter Lady Jessica (Rebecca Ferguson) das Leben zu retten. Den brutalen Showdown mit Sardaukar überlebt er selbst allerdings nicht.

In Dune 3 soll es trotzdem ein Wiedersehen mit Jason Momoa geben. Dabei kehrt der 45-jährige Schauspieler nicht direkt als Duncan Idaho zurück, sondern als eine Art Klon (im Dune-Universum werden sie als Ghola bezeichnet) des gefallenen Atreides-Schwertmeisters.

In Frank Herberts Dune-Romanen wird Duncan Idaho (Jason Momoa) über mehr als 5.000 Jahre hinweg immer von den Toten zurückgebracht. Bildquelle: Warner Bros.

Hier verdichtet sich die Handlung: Der Duncan-Ghola ist eigentlich Teil einer Intrige, um den herrschenden Imperator Paul Atreides zu Fall zu bringen, indem er ein Attentat auf ihn ausüben soll. Angefertigt von den Tleilaxu-Genetikern bekommt der Duncan-Klon zuerst den Namen Hayt verpasst, doch später erlangt er tatsächlich Idahos Erinnerungen zurück.

Der beziehungsweise die Duncan-Gholas spielen in den Fortsetzungen von Dune: Messiah eine immer wichtigere Rolle. Über die Jahrtausende hinweg wird Duncan Idaho nämlich immer wieder mal geklont. Den weiteren Verlauf von Dune zusammenzufassen, würde hier allerdings jeglichen Rahmen sprengen.

Ihr seht aber zumindest schon einmal: Jason Momoa wird für Dune 3 als Duncan Idaho (oder zumindest einem Klon davon) zurückkehren - und dafür gibt es im Kontext des Sci-Fi-Universums einen guten Grund.

Wann genau Dune 3 in den Kinos startet, ist aktuell nicht bekannt. Wenn alles nach Plan verläuft, soll der Dreh noch im Sommer 2025 starten - damit wäre ein Release gegen Ende 2026 durchaus denkbar. Danach verabschiedet sich Denis Villeneuve übrigens von dem Dune-Universum, für einen vierten Film könnte dann Gareth Edwards in seine Fußstapfen treten.