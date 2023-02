Warum ihr auf Dune Awakening »größtes« Feature vorerst verzichten müsst

Es ist der ultimative Angeber-Move: Das Volk der Fremen aus dem Dune-Universum reitet gerne mal auf den riesigen Sandwürmern herum, um auf dem Wüstenplaneten Arrakis schnell von A nach B zu kommen.

Eigentlich dachten wir, dieses überaus coole Manöver würde auch in Funcoms originalgetreuer Spieleumsetzung Dune: Awakening verfügbar sein. Doch wie GameStar jetzt erfahren hat, hat der spektakuläre Rendertrailer zum Survival-MMO in diesem Punkt mehr versprochen, als das fertige Spiel liefert. Zumindest vorerst.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert, bei Minute 01:02 holt der namenlose Protagonist seine Kletteräxte raus und springt dann auf einen aus dem Sand brechenden Riesenwurm:

1:57 Im ersten Trailer zu Dune: Awakening wurde das Sandwurmreiten angeteasert

Lassen sich Sandwürmer in Dune: Awakening reiten?

Der Trick wird in den Büchern von Frank Herbert beschrieben und taucht auch im »Dune«-Film von Denis Villeneuve (2021) auf. Dune: Awakening lässt genau das jedoch aus: Ihr könnt in dem Survival-MMO nicht auf die Rücken der gewaltigen Bestien steigen. Stattdessen seid ihr zu Fuß unterwegs, mit Fahrzeugen und in der Luft mit Ornithoptern. Mehr dazu lest ihr in der großen Exklusiv-Preview zum Spiel:

Was dort nicht drin steht, lest ihr weiter unten. Falls ihr lieber bunte Bilder anschaut, haben wir eine Screenshot-Galerie mit neuen Impressionen für euch:

Dune: Awakening - Screenshots ansehen

Das hat uns Funcom zu den Sandwürmern gesagt

Wir konfrontierten Creative Director Joel Bylos mit der Sandwurmfrage. Seine Antwort: Der Rendertrailer repräsentiere die Ambition des Teams und solle ein Gefühl davon geben, wie sich das MMO später einmal anfühlen werde. Das Video zeige »den Traum«.

Die Realität sieht aktuell aber jedoch so aus, dass Sandwurmreiten »wahrscheinlich erst nach dem Launch« seinen Weg ins Spiel finden wird. Ein Release-Datum gibt es übrigens noch nicht.

In jedem Fall sieht Bylos darin ein Endgame-Feature für erfahrene Spieler und ihre hochstufigen Charaktere: Sollte das Sandwurmreiten bereits früh zur Verfügung stehen, wäre es »zu Beginn zu einfach für Spieler« und Funcom will den Survival-Aspekt des (Über-)Lebens in der Wüste betonen.

Apropos, wenn wir schon so gemütlich zusammen sitzen: Wird's im Spielverlauf eigentlich die Möglichkeit geben, die Sandwürmer wie einen Raid-Boss auseinanderzunehmen? Entwickler Bylos: »Du kannst nicht gegen sie kämpfen. Aber du kannst sie ablenken.« Ablenken ja, lenken nein.