Endet Dune nach Teil 3? Der Regisseur zieht eine klare Linie für seine Filme

Sollte es mit Dune nach einem (noch nicht bestätigten) dritten Teil tatsächlich weitergehen, dann ohne Denis Villeneuve. Bildquelle: Warner Bros.

Zu Dune gibt es einen Haufen Bücher - 25, um genau zu sein. Frank Herbert selbst hat vor seinem Tod nur sechs davon geschrieben, von denen Denis Villeneuve das erste schon mal verfilmt hat: Aufgeteilt auf Dune 1 und 2, von denen Letzterer am 29. Februar 2024 in den Kinos startet.

Sollte der Regisseur daraufhin den zweiten Roman Dune: Messiah verfilmen dürfen, würde für ihn ein Traum in Erfüllung gehen - offiziell bestätigt ist Dune 3 allerdings (noch) nicht. Das dürfte Warner Bros. stark davon abhängig machen, wie gut Part Two an den Kinokassen performt.

3:01 Dune 2: Der neue Trailer verspricht eine epische Geschichte von Rache und Krieg

Kein Dune 4 mit Denis Villeneuve

Fest steht aber zumindest schon einmal: Mit Teil 3 würde Denis Villeneuve sich von Dune verabschieden - wie er im Gespräch mit Time verrät. Der Regisseur von Filmen wie Blade Runner 2049, Sicario oder Arrival hat kein Interesse, das Sci-Fi-Universum danach weiterzuverfolgen, um so die Marke auch nicht überzustrapazieren - eine Filmtrilogie reicht seiner Meinung nach völlig aus.

Natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass Warner Bros. auch ohne Villeneuve mehr aus Dune rauszuholen versucht. Allerdings dürfte das allemal eine Herausforderung darstellen, gelten die Dune-Romane nach Buch #2 als … noch unverfilmbarer wie die vorangegangenen.

Um es kurz und knapp zusammenzufassen: Nach Messiah wird die Geschichte von Dune fast schon unverschämt psychedelisch. Außerdem wird Geschichte immer mehr im Zuge innerer Monologe erzählt, die immer komplexere und teilweise sogar konfuse Züge annimmt. Dass Villeneuve nach Dune: Messiah einen Schlussstrich ziehen will, kann man dem Filmemacher also kaum verübeln.

Abseits von Part Two wird Dune übrigens bereits 2024 nochmal fortgesetzt - als Prequel-Serie. Dune: Prophecy soll noch irgendwann dieses Jahr erscheinen und sich circa 10.000 Jahren vor den Geschehnissen der Filme abspielen.

Dune: Part Two startet am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos. Ursprünglich sollte der Film bereits Ende letzten Jahres anlaufen, wurde aber im Zuge des großen Schauspieler/Drehbuchautoren-Streiks um mehrere Monate verschoben. Mehr zu Dune erfahrt ihr unter den Links oben. Lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr euch von Teil 2 erhofft und ob ihr euch über einen Teil 3 freuen würdet!