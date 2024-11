Pathfinder: The Dragon's Demand wird ein neues Oldschool-Rollenspiel für Tabletop-Liebhaber

The Dragon's Demand ist ein beliebtes Abenteuer für Pathfinder, jetzt entsteht dazu ein neues PC-Spiel.

Um jeglicher Verwirrung gleich vorzubeugen: Nein, Pathfinder: The Dragon's Demand ist kein neues Rollenspiel der RPG-Meister von Owlcat Games. Doch wenn ihr ein Herz für diese Rollenspiele habt, dann ist The Dragon's Demand zumindest einen Blick wert.

Das neue Projekt kommt von einem Team namens Ossian Studios dessen Project Director früher bei Bioware als Produzent an Baldur's Gate 2 und Neverwinter Nights mitgewirkt hat. Hier sind außerdem Leute am Werk, die Oldschool-Rollenspiele leben und vor allem das Tabletop-Gefühl soll in diesem neuen Projekt ganz vorne mitspielen. Auf Kickstarter wurden umgerechnet etwa 430.000 US-Dollar eingenommen und damit das Ziel erreicht.