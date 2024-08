Dungeons & Dragons: Der berühmteste Schurke kehrt zurück und ab November könnt ihr ihn auf Deutsch umhauen

Vecna läutet bald auch auf Deutsch den Vorabend der Verdammnis ein.

Fans von Stranger Things kennen ihn genauso gut wie die von Critical Role: Vecna! In beiden Serien war der unsterbliche Lich der bislang mächtigste Feind der Heldentruppen. Wer außerdem schon lange Dungeons & Dragons spielt, kennt diesen mächtigen Gegner als einen der ältesten Schurken in der langen Geschichte des Rollenspiels.

Dieses Jahr feiert D&D sein 50. Jubiläum und zur Feier veröffentlicht Wizards of the Coast zum ersten Mal seit über 30 Jahren wieder eine Kampagne rund um Vecna. Das Abenteuer namens Eve of Ruin wurde am 21. Mai publiziert, allerdings nur auf Englisch. Jetzt wurde offiziell der Release-Termin für die deutsche Ausgabe enthüllt:

Am 8. November 2024 erscheint Vecna: Vorabend der Verdammnis im deutschen Handel.

Darum geht es in dem Abenteuer

Vecna ist richtig angefressen. Wahrscheinlich, weil er sich ärgert, dass er das letzte Mal im Jahr 1990 in einem offiziellen Abenteuerband auftreten durfte. Jetzt ist der Lich aber zurück und auf maximalem Konfrontationskurs.

Mit der Macht der Geheimnisse plant der Halbgott ein gewaltiges Ritual, um das gesamte Multiversum neu zu ordnen. Als unheimlich garstiger Miesepeter sieht seine Vision für das Multiversum jedoch nichts Gutes vor. Glücklicherweise werden die Helden direkt zu Beginn mit Vecna verbunden und sind jetzt die einzigen Wesen im gesamten Kosmos, die dem großen Widersacher das Handwerk legen können.

Die Kampagne richtet sich an ausgewachsene Helden und reicht von den Levelstufen 10 bis 20. Da die Kampagne zudem das 50-jährige Bestehen von D&D feiern soll, reist ihr von einer Dimension in die nächste. Von den Vergessenen Reichen geht es nach Planescape, Spelljammer, Ravenloft oder Greyhawk. Alles Klassiker des D&D-Universums.

Auch einige berühmte Charaktere sollen den Helden unter die Arme greifen und ganze 30 neue Monster des Multiversums warten auf ihre verdiente Abreibung.

Solltet ihr euch für das Abenteuer interessieren, bedenkt folgendes: Die Kampagne richtet sich an eine erfahrene Heldengruppe und auch die Spielleitung sollte wissen, was sie da tut. Einsteigern raten wir zu der Kampagne daher lieber nicht.

Derzeit werden außerdem alle Regelbände rund um D&D 5e überarbeitet. Wenn ihr also gerade einsteigt, könnte es sich lohnen, erst auf die neuen Versionen von Spielerhandbuch und Co. zu warten. Auf Englisch erscheint das neue Spielerhandbuch am 17. September.