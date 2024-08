Project Sigil soll Dungeons & Dragons revolutionieren und bekommt jetzt Hilfe von Baldur's Gate 3

Wer Astarion auch gerne in seiner digitalen D&D-Runde dabei hätte, kann seine Miniatur in Project Sigil benutzen.

Im Volksmund wird Tischrollenspiel gerne auch als Pen&Paper bezeichnet, was inzwischen allerdings sehr weit weg von der Realität ist. Denn auch wenn in vielen Fällen Papiere, Stifte und eventuell Würfel zum Spielen ausreichen, verlässt sich in der heutigen Zeit vermutlich kaum noch eine Heldengruppe auf derart archaische Methoden.

Stattdessen wird das Spielen über Online-Dienste immer populärer. Angefeuert von der Corona-Pandemie sind viele Gruppe auf den Geschmack gekommen und nutzen die digitalen Angebote auch dann, wenn nicht alle Freunde in derselben Stadt leben.

Meistens wird hier auf Third-Party-Angebote zurückgegriffen, doch Wizards of the Coast arbeitet für Dungeons & Dragons derzeit an einem eigenen VTT (Virtual Tabletop). Auf der Gen Con 2024 bekam das Projekt nun den Namen Project Sigil und es wurden einige neue Infos dazu enthüllt.

5:33 D&D Virtual Tabletop zeigt seine digitalen Kampfkarten für das Rollenspiel

Große Kooperationen

Den anwesenden Zuschauern in Indianapolis wurde während eines Panels die aktuellste Version von Project Sigil präsentiert. Hier wurde sowohl gezeigt, wie Spielleitungen damit einerseits schnell, als auch ganz minutiös ihre 3D-Karten bauen können.

Und wer lieber an Figuren als an Karten schraubt, soll das ebenfalls nach Herzenslust machen können. Die Rede ist von einem Charaktereditor mit haufenweise Anpassungsoptionen. Ergänzend wird es Kooperation mit bekannten D&D-Marken geben, die dann ebenfalls in euren digitalen Welten auftauchen können.

Project Sigil stellt Miniaturen für berühmte D&D-Figuren zur Verfügung. Baldur's Gate 3 scheint hier das Aushängeschild.

Allen voran Baldur's Gate 3, dessen Charaktere als virtuelle Miniaturen zur Verfügung stehen. Ihr könnt dann also einfach Karlach, Astarion, Lae'zel und Co. bei euch einbauen. Spielt sie, bekämpft sie oder verführt sie.

Derzeit gibt es noch keine öffentliche Version von Project Sigil, das soll sich aber bald ändern. Noch im Herbst startet eine geschlossene Beta, für die ihr euch jetzt registrieren könnt.

Was ist das genau?

VTTs sind gewisser Weise die Schnittmenge aus Tischrollenspiel und Videospielen. Diese Programme sollen einerseits das Online-Spiel erleichtern, in dem sie Würfelwürfe digital darstellen, viele gehen aber noch einen Schritt weiter. Beispielsweise setzen einige VTTs darauf, 2D-Karten und Tokens interaktiver zu gestalten, indem sie dynamische Nebel des Krieges umsetzen.

Noch komplexer wird das Ganze, sollten Kampf- oder auch Dungeonkarten in 3D dargestellt werden. Daran wagen sich bislang nicht viele Programme. Bekannt ist vor allem Talespire, das sich auf Steam derzeit noch im Early Access befindet und mit dem ihr wie in einem echten Leveleditor Karten bauen dürft.

Der größte Nachteil derart grafisch beeindruckender Maptools, ist natürlich der Bauaufwand. Mal sehen, wie gut das in Project Sigil von der Hand geht.

Doch wo Talespire alles abbilden will und damit recht generische Assets mitliefert, könnt ihr mithilfe von Project Sigil perfekt auf D&D zugeschnittene Maps bauen. Alle Map-Assets und Figuren passen exakt zum D&D-Look, den ihr aus den Büchern kennt.

Zudem steckt natürlich einiges an finanzieller Power dahinter. Daher sieht es erstaunlich gut aus und ermöglicht sogar magische Effekte. Project Sigil erweckt damit eure ganz eigenen Kampagnen auf neue Art zum Leben.