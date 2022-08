Dungeons & Dragons in Unreal Engine 5: Das ist der wahrgewordene Traum vieler Rollenspieler

Die Corona-Pandemie hat einer Menge Rollenspiel-Gruppen das Leben ziemlich schwer gemacht. Plötzlich war es nicht mehr möglich, sich wöchentlich gemeinsam an einem Tisch zu versammeln, Würfel auszupacken und für ein paar Stunden in eine komplett andere Welt einzutauchen.

Da ist es nicht verwunderlich, dass gerade in dieser Zeit digitale Angebote für Pen-&-Paper-Rollenspiele sehr populär wurden. Doch auch unabhängig von Corona wird das Spielen übers Internet für viele Fans dieses Hobbies relevanter. Deshalb bietet Wizards of the Coast bald eine extrem elaborierte Alternative an.

Der Publisher hinter Dungeons & Dragons oder Magic: The Gathering hat während seiner kürzlichen Live-Show namens Wizards Presents über die Zukunft von DnD gesprochen und dabei eine digitale Spielumgebung in der Unreal Engine 5 vorgestellt. Den Trailer dazu seht ihr hier:

Das ist D&D Digital

Bereits im April hat Wizards sein digitales Aufgebot enorm aufgestockt, indem das bis dahin unabhängige aber extrem populäre Online-Tool D&D Beyond einfach eingekauft wurde. Gemeinsam soll es nun in die Zukunft gehen und Wizards möchte mithilfe von D&D Digital nun auch das eigentliche Spielen vereinfachen.

Zwar gibt es bereits digitale Möglichkeiten für die Spielleitung, Kämpfe oder Würfelwürfe darzustellen, beispielsweise mithilfe von Roll20 oder dem auf Steam als Early Access verfügbaren Miniaturen-Simulator TaleSpire. Doch mit D&D Digital könnte vor allem für DnD-Fans das Leben noch deutlich einfacher und spektakulärer werden.

D&D Digital soll eine komplett in der Unreal Engine 5 entworfene Spielumgebung anbieten, wo wir Minitaturen von Feinden und Helden auf wirklich hübsch gestalteten Kampfkarten umherbewegen dürfen. Der Clou an der Sache: D&D Digital ist vollständig mit den neuen Publikationen für DnD kompatibel.

Das ist für Fans des Systems eine extrem günstige Gelegenheit. Man hat schlicht die Gewissheit, dass dieses Tool immer die aktuellsten Regeln für einen parat hat. Zusätzlich soll es möglich sein, offizielle Abenteuer direkt nachzuspielen. Es wird also offizielle Miniaturen von NPCs geben. Zusätzlich können Kampfkarten und Dungeons aus den offiziellen Abenteuern genutzt werden. Damit hat sich das mühselige Nachbauen wohl bald erledigt.

Mehr zu Pen&Paper als Hobby und was PC-Spiele davon lernen können, erfahrt ihr in unserem Podcast:

22 13 Mehr zum Thema Was digitale Rollenspiele vom Pen & Paper lernen können

Was gab es sonst noch zu DnD?

Neben D&D Digital gab es bei der Wizards Presents noch jede Menge weitere News rund um Dungeons & Dragons. Am wichtigsten war hier wohl die Ankündigung von One DnD. Dabei handelt es sich um eine Art neue Regel-Edition. Allerdings ist das diesmal keine rundum Erneuerung, wie noch bei DnD 5. Stattdessen will Wizards das gleiche System in ein Service-Spiel verwandeln. Statt einer komplett neuen Edition, wird DnD 5 mit neuen Regelbüchern erweitert und optimiert.

Wann das digitale Tool erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. 2024 wurde aber oft als Release-Jahr für die neuen Regelbücher genannt.