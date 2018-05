Dying Light - Kostenlose DLC-Aktion endet mit Inhalten im Mad-Max-Stil

Techlands Aktion, binnen eines Jahres zehn kostenlose DLC-Pakete für den nach wie vor beliebten 2015er Zombie-Slasher Dying Light und die Erweiterung The Following nachzuschieben, endet mit dem neuesten Update. Mit »Badlands Rider« kehrt ein Set von Waffen und Skins ein, das bewusst mit dem guten alten Mad-Max-Gefühl spielt.

Im Paket enthalten ist der Buggy Skin »Desert Fury« - wir erinnern uns an den Film Mad Max: Fury Road, der in einer postapokalyptischen Wüste spielt - sowie ein Ödland-Outfit samt obligatorischem Irokesen-Haarschnitt. Außerdem kommen eine Schrotflinte, eine Armbrust sowie eine Machete ins Spiel, deren auffälligste Neuerungen allerdings kosmetischer Natur sein dürften. Schließlich gab es diese Waffenarten bereits zuvor in Dying Light.

In früheren Updates wurden bereits reichlich Items und Waffen (beispielsweise eine schallgedämpfte Pistole), neue Gegner, Herausforderungen und eine neue Time-Attack-Mission in einem neuen Abschnitt des Zombie-verseuchten Harran hinzugefügt.

Alles wartet auf den Nachfolger

Derweil dürften beim polnischen Entwickler Techland viele Ressourcen bereits gebunden sein, schließlich rechnen wir nach einem mehr oder weniger unfreiwilligen Leak mit einer Präsentation von Dying Light 2 auf der E3 2018. Auch die PvE-lastige Battle-Royale-Standalone Dying Light: Bad Blood ist bereits seit einiger Zeit in der Pipeline.

Aus Marketing-Sicht war das »10-in-12«-Inhalte-Jahr also ein geschickter Schachzug, um Dying Light zurück ins Bewusstsein von Spielern und Presse zu holen. Und die Spieler freuten sich allemal über die kostenlosen Zusatzinhalte.

