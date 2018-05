Das Warschauer Studio Techland arbeitet aktuell angeblich an einem Nachfolger zu Dying Light. Dying Light 2 soll laut dem polnischen Magazin Graczpospolita bereits auf der E3 2018 in Form eines Trailers enthüllt werden. Die Webseite bezieht sich dabei auf ehemalige und aktive Mitarbeiter des Entwicklers, die unabhängig voneinander über die Vorbereitung eines hochwertigen Trailers für die Messe geredet haben sollen. Doch das sei noch nicht alles:

"Auf die Frage, ob die Chance besteht, dass die eigenständige Erweiterung Dying Light: Bad Blood, ein Multiplayer-Modus mit einem Battle-Royale-Ansatz, in Dying Light 2 ausgedehnt werden könnte, war die Antwort, dass 'dies sehr wahrscheinlich' ist."

Zombies Royale

Dying Light: Bad Blood ist eine recht eigenständige Interpretation des beliebten Battle-Royale-Genres und soll als großer Test für einen derartigen Modus in Dying Light fungieren. Die Spieler beginnen zwar wie gehabt ohne Ausrüstung, doch es kämpfen nicht 100 Spieler, sondern nur sechs Kontrahenten gegeneinander.

Dying Light: The Following - Screenshots ansehen

Dazu gesellt sich ausgiebiges PvE-Gameplay gegen Zombies. Die Spieler müssen mehrere Blutproben in Zombie-Nestern sammeln und erhalten dadurch das Recht, per Helikopter ausfliegen zu dürfen. Der Hubschrauber hat aber nur Platz für einen Spieler.

Was letztlich vorgestellt wird, sollte zwischen dem 12. und 14. Juni feststehen. In diesem Zeitraum findet die wichtigste Videospielmesse der Welt statt. Zudem soll Techland noch an einem weiteren großen, unangekündigten Projekt arbeiten, bei dem es sich jedoch nicht um Hellraid handeln soll.

Plus-Report: Faulige Faszination - Die Geschichte der Zombies