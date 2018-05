E-Sport - Warsteiner wird nationaler Partner der ESL

Je weiter Computerspiele und E-Sport in die Mitte der Gesellschaft rücken, umso mehr Unternehmen werden auf die aufstrebende Szene aufmerksam. Jetzt gab die deutsche Brauerei Warsteiner via Pressemitteilung bekannt, eine Partnerschaft mit der ESL auf nationaler Ebene eingegangen zu sein. Damit wird das Warsteiner-Logo künftig auf nationalen Veranstaltungen wie der ESL One in Köln auftauchen.

Der Vertrag laufe laut Warsteiner bis 2020, umfasse das Ausschankrecht auf ESL-Veranstaltungen sowie die Einbindung in Live-Übertragungen von E-Sport-Events. Brand Director Marcus Wendel von der Warsteiner Brauerei äußert:

"Unser Engagement im Bereich E-Sport ergänzt unsere bisherigen Sport- und Musikaktivitäten perfekt. Wir haben hier die Möglichkeit, eine digital-affine Zielgruppe zu begeistern und unsere Marke in einem neuen Umfeld zu präsentieren."

Diese Entwicklung ist nicht verwunderlich, schließlich erfreut sich E-Sport seit Jahren einer stetig wachsenden Beliebtheit. Inzwischen haben auch etablierte Sportvereine wie der FC Schalke 04 oder die Basketball-Abteilung des FC Bayern München das Potenzial von E-Sport erkannt und schicken eigene Kader ins Rennen um Ruhm und hohe Preisgelder.