Devolver Digital kehrt nach der spektakulären E3 2017 mit einer neuen Show zurück. Ob der Fokus dieses Mal mehr auf Videospiele, als auf puren Irrsinn liegt, können wir nicht sagen. Was wir zur Pressekonferenz aber sagen können, haben wir unterhalb zusammengefasst.

Hier die wichtigsten Informationen rund um Devolvers E3-PK.

Wann und wie lang ist Devolvers E3-Pressekonferenz?

Am Montag, dem 11 Juni, geht es ab 05 Uhr Mitteleuropäischer Zeit los. Spieler sollten sich also den Wecker stellen oder genau wie wir nach Microsofts und Bethesdas Konferenz einen Kaffee einwerfen.

Die Länge der Show ist im Vorfeld nicht bekannt, im letzten Jahr hat Devolver Digital aber in nur 15 Minuten das gesamte Feuerwerk verschossen. Mit ein paar mehr Spielen zwischen den Comedy-Einlagen wäre eine längere Spieldauer problemlos drin.

Devolver Digital E3 Press Conference 2018



Sunday, June 10 @ 8PM Pacific



Apologies in advance. pic.twitter.com/z22K4L0bC1 — Devolver Digital (@devolverdigital) May 18, 2018

Was zeigt Devolver zur E3 2018?

Die meisten Zuschauer werden wohl auf eine genauso abgedrehte Show wie 2017 hoffen, bei der Devolver der Branche in einer Comedy-Show den Spiegel vorgehalten hat. Aber Spiele werden natürlich auch gezeigt.

Bisher hat Devolver Digital kaum Teaser veröffentlicht. Einer der interessantesten Hinweise deutet auf Metal Wolf Chaos von 2004. Hinter dieser Marke steckt From Software, die heute durch Dark Souls und Bloodborne bekannt sind.

Außerdem hat Devolver Serious Sam 4 und das Multiplayer-Survival-Spiel Scum (man denke an DayZ) unter Vertrag, in dieser Richtung sollten Fans also ebenfalls Hoffnungen haben. Insgesamt ist Devolver ist in erster Linie Publisher für kleine Entwickler, die für Spieleveröffentlichungen in Eigeninitiative weder Geld, noch Know-How haben. Ein Triple-A-Produkt als große Überraschung sollte man nicht erwarten.

Wo Devolvers Pressekonferenz live schauen?

Ihr könnt Devolvers Show und alle weiteren E3-Pressekonferenzen bei uns im E3MAX-Livestream unterhalb verfolgen. Dort gibt es dann nicht nur die PK, sondern im direkten Anschluss auch Analysen und Diskussionen unserer Redakteure im Studio.

Alternativ könnt ihr über den offiziellen Twitch-Kanal die Show sehen.

