E3 MAX - Das seht ihr heute im Stream

Die Pressekonferenzen der E3 2018 sind vorbei. Unsere Highlights haben wir bereits gestern in unserem E3-MAX-Stream besprochen, heute schlagen wir die andere Richtung ein und quatschen über die Flops der Messe.

Daneben wollen wir aber auch den Spielen Aufmerksamkeit schenken, die neben großen Blockbustern wie Cyberpunk 2077 und The Last of Us 2 untergegangen sind. Der Stream zu den Flops und Geheimtipps beginnt um heute um 17 Uhr.

Nach drei Stunden Analyse gehen wir vom Quatschen zum Zocken über. Wir fangen mit einem internen FIFA-Turnier an und küren unseren Redaktionsweltmeister. Außerdem haben wir Hearthstone und Overcooked im Angebot. Los geht's um 19 Uhr, um 22 Uhr ist Schluss.

Freitag, den 15. Juni werfen wir zum Abschluss noch einmal einen genaueren Blick auf ein paar E3-Perlen und lassen den Abend wieder zockend ausklingen. Der Startschuss fällt wieder um 17 Uhr.

Unseren E3-Max-Stream könnt ihr auf Youtube, Twitch oder direkt bei uns anschauen. Den Stream findet ihr auch unter dieser Zeile.

