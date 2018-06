Und wie hat euch der erste Tag der E3 gefallen? Diese überraschende Frage stellte der offizielle Twitter-Kanal der E3 heute morgen (am 7. Juni) und sorgte dadurch für viel Verwirrung bei all seinen Followern und haufenweise witzige Reaktionen.

Ganz offensichtlich war der Tweet eigentlich für Dienstagabend (12. Juni) geplant, dem tatsächlichen ersten E3-Tag. Versehentlich ging er aber schon viel zu früh live und erklärt nun schon vorab, wie vollgepackt Tag 1 der Messe war. Die Pressekonferenzen beginnen übrigens schon vor der Eröffnung der Fachbesuchermesse am 9. Juni.

Day 1 of #E32018 is coming to a close, and it was a packed one. Before you head off to recharge for tomorrow, let us know what you thought the best part of the day was! — E3 (@E3) June 7, 2018

Nur 23 Minuten später erkannten die Social-Media-Redakteure ihren Fehler, setzten den nächsten Tweet ab und machte sich damit gleich mal über sich selbst lustig: »Oh Mann. Noch ein Leak...«. Immerhin beweisen sie damit, dass sie über sich selbst lachen können. Und das ist auch unbedingt nötig, denn sie waren nicht die einzigen, die über den etwas frühreifen Tweet Scherze machen.

Fans freuen sich über Half-Life 3 und Pokémon: Battle Royale

Eifrig wie die Bewohner des Internets nun mal sind, überschlagen sich seit Stunden witzige Antworten und spöttische Kommentare unter dem Tweet. Wir haben für euch eine kleine Auswahl der besten Reaktionen zusammengestellt.

Zunächst wunderten sich viele Twitter-User, ob sie aus Versehen in der Zeit gereist sind:

Wait ... what day is it????? pic.twitter.com/itnXQgMceG — It’s Erick (@VolcomKing92) 7. Juni 2018

Andere freuten sich derweil über die tollen, neuen Spielankündigungen, die gleich am ersten E3-Tag rausgehauen wurden. Mit dabei sind unter anderem Half-Life 3 und Pokémon: Battle Roayle.

Half Life 3 announced of course. But why is it a Switch exclusive? — Rick Winner (@rickinyorkshire) 7. Juni 2018

First day highlights included

Pokemon: battle royale

Fallout 76: battle royale

Last of us 2: battle royale

And the one game we never knew we needed until now....

Zork HD remaster 4k compatible: battle royale. pic.twitter.com/5NTzQOa0xh — andy c (@clinch56) 7. Juni 2018

Man I loved that part today where Nintendo did the thing and announced the other thing — HylianHero98 | 3 Days Until E3 (@RiversDeven) 7. Juni 2018

Selbst Bandai Namco konnte sich nicht verkneifen, sich über den Tweet lustig zu machen:

oohwee! What a CRAZY day! Man! All those announcements! Can you believe that last one!? Welp, Day 1 is in the books. Wait till you see what we have in store for Day 2!!! ??? — Bandai Namco US (@BandaiNamcoUS) 7. Juni 2018

Nachdem schon Wochen vor dem E3-Start Walmart etliche Neuankündigungen geleakt hat (unter anderem Borderlands 3, ein neues Splinter Cell und Just Cause 4), vermuteten einige Twitter-User erneut eine Verschwörung und beschuldigten die Supermarktkette:

I blame Walmart — steven #yeseason (@IAMACT0R) 7. Juni 2018

Und zu guter letzt malte der User Eric Cvetanoski noch ein kleines Schreckensszenario von einem neuen Lootbox-Farming-Simulator: