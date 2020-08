EA & Origin Access heißen bald EA Play, neue Abo-Belohnungen kommen

Seit 2016 gibt es bei EA ein Spiele-Abo namens Origin Access, das später als EA Access auf andere Plattformen ausgeweitet wurde. Noch vor dem geplanten Start auf Steam folgt jetzt eine Umbenennung. Das Abo heißt in Zukunft EA Play und soll zudem weitere Vorteile bieten.

Monatliche Belohnungen geplant

Die Umbenennung betrifft nicht nur die Standard-Version des Abos, sondern auch die teurere Variante mit einem erweiterten Angebot. Während Origin Access und EA Access ab dem 18. August also EA Play genannt werden, hört die Premier-Version ab dann auf den Namen EA Play Pro.

Damit wird es auch neue Vorzüge geben. EA spricht von exklusiven Ingame-Herausforderungen und monatlichen Belohnungen für bestimmte Titel, wie zum Beispiel Ultimate Team Packs für Fifa, sowie exklusive kosmetische Gegenstände. Einige der ersten Titel, die davon profitieren werden, sind Madden NFL 21, Fifa 21 und Star Wars: Squadrons.

Die weiteren Boni und auch der Preis werden sich nicht ändern. Ihr erhaltet nach wie vor Zugriff auf eine Reihe von EA-Titeln wie zum Beispiel Battlefield, Sims und Titanfall 2. Zudem bekommt ihr zehn Prozent Rabatt für eure digitalen Einkäufe wie Spiele und DLCs. Dafür zahlt ihr für die einfache Variante vier Euro im Monat. Die Pro-Version hingegen schlägt mit 15 Euro monatlich zu Buche.

Auch das jährliche Event wird umbenannt

Bereits zuvor nutzte EA den Namen EA Play für das jährliche Event, bei dem sie über die Zukunft ihrer Titel sprechen. Da dieser Name jetzt von dem Abo-Service verwendet wird, hörte bereits die Veranstaltung im Juni 2020 auf den Namen EA Play Live.

Zu dieser kündigte der Publisher und Entwickler nicht nur an, dass weitere seiner Spiele auf Steam erscheinen werden, es gab zudem eine Reihe von Ankündigungen neuer Spiele wie It Takes Two und Rocket Arena, sowie Gameplay zu Star Wars Squadrons.