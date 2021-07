Auch EA will in diesem Sommer noch seinen Fahrplan für die kommenden Monate vorstellen. Dieses Mal fand die EA Play aber nicht im Rahmen der E3 statt. Stattdessen veranstaltet der Publisher vier verschiedene Livestreams, die sich thematisch verschiedenen Spielen und Genres widmen, die sich über den gesamten Juli hinweg verteilen.

Das große Hauptevent findet dann am Ende, am 22. Juli statt. Wir haben euch alle Termine aufgelistet und erklären, was euch während der Livestreams erwartet. Wo genau die Livestreams stattfinden, ist noch nicht bekannt.

Allerdings könnt ihr auch gemeinsam mit AK und Fritz die einzelnen Livestreams auf unserem Twitch-Kanal Monsters and Explosions verfolgen.

8. Juli: The Future of First-Person Shooters

Wann? 8. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit

8. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Twitch bei MAX

Twitch bei MAX Was? Infos zu Battlefield 2042, Apex Legends und mehr?

Den Anfang des Livestream-Marathons machen die Ego-Shooter. Mit dabei sind Oskar Gabrielson und Christian Grass, zwei General Manager vom Battlefield-Entwickler DICE, sowie Apex Legends Game Director Chad Grenier und Respawn-CEO Vince Zampella.

Wir werden also sehr wahrscheinlich neue Infos oder tiefere Einblicke in die Entwicklung von Battlefield 2042 und Apex Legends erhalten. Ob Respawn Entertainment auch etwas Neues (viele hoffen auf Titanfall 3) ankündigt, ist ungewiss. Erst kürzlich legte ein Hacker Apex Legends lahm um auf die Probleme mit Titanfall 2 hinzuweisen:

160 4 Mehr zum Thema »Rettet Titanfall«: Hacker legen aus Protest Apex lahm

13. Juli: EA Originals <3s Independent Studios

Wann? 13. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit

13. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Twitch bei MAX

Twitch bei MAX Was? Jede Menge Indies

Natürlich dürfen neben den großen Marken auch die kleinen nicht fehlen. EA widmet dieses Jahr den Indies einen eigenen Livestream und hat dafür verschiedene Indie-Entwickler eingeladen. Mit dabei sind Josef Fares (It Takes Two, A Way Out), Guha Bala (Knockout City), Olov Redmalm (Flipping Death) und viele mehr.

Was uns genau erwartet wissen wir noch nicht. Vielleicht könnt ihr aber mit der Ankündigung eines neuen Indie-Spiels rechnen, vermutlich wird ein Großteil der Show aber über die Rolle von Indie-Produktionen diskutiert werden.

Dass nicht nur AAA-Produktionen überzeugen können, bewies erst kürzlich das Koop-Spiel It Takes Two. Im GameStar-Test räumte das niedliche Romantik-Abenteuer ordentlich ab:

54 17 Mehr zum Thema It Takes Two im Test

20. Juli: Madden NFL 22 All-Access: Scouting

Wann? 20. Juli, 1 Uhr deutscher Zeit

20. Juli, 1 Uhr deutscher Zeit Wo? Unbekannt

Unbekannt Was? Infos zu Madden NFL 22

Auch dieses Jahr kommt ein neues Madden NFL raus und soll im Livestream in aller Tiefe besprochen werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Community und ihrem Einfluss auf die Spielreihe. Außerdem verspricht EA einen ersten Blick auf das neue Scouting-Feature. Es kann also gut sein, dass auch ein Trailer und neue Infos zum Spiel gezeigt werden.

Zu Gast im Stream sind die Madden-Entwickler Seann Graddy (Executive Producer), Tom Lischke (Franchise Producer) und Andre Weingarten (Franchise Designer).

20. Juli: EA Sports

Wann? 20. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit

20. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Twitch bei MAX

Twitch bei MAX Was? Unbekannt, vielleicht FIFA 22?

Bisher gibt es nur wenig Infos zu diesem Livestream, der noch nicht mal auf der offiziellen EA Play Website zu finden ist. Laut den Kollegen von dextero.com hat EA aber versprochen einen »extrem coolen Neuzugang in einem äußerst beliebten und langjährigen EA Sports-Franchise hervorzuheben«.

Die Vermutungen liegen nahe, dass es sich hierbei um Infos zum neuen FIFA 2022 handeln könnte. Sobald wir neue Infos zum Livestream haben, aktualisieren wir diesen Artikel.

Wer bis dahin noch eine Portion Sportspiele braucht, wirft am besten einen Blick in unsere aktuellen Sport-Charts:

95 9 Mehr zum Thema Die besten Sportspiele 2021

22. Juli: EA Play Live

Wann? 22. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit

22. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit Wo? Twitch bei MAX

Twitch bei MAX Was? Trailer-Enthüllungen zu allen großen Spielen

Das Hauptevent bildet den krönenden Abschluss des Livestream-Monats. Innerhalb von 40 Minuten sollen hier neue Gameplay-Trailer und neue Infos zu allen Großen EA-Spielen gezeigt werden. Rechnet also mit neuen Infos zu Battlefield 2042, FIFA 22, Apex Legends und vielem mehr.

Was genau gezeigt wird, wissen wir noch nicht und vermuten, dass es bis zum Event auch ein Geheimnis bleiben wird.