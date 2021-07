FIFA 22: PC-Version erneut die technisch schwächere Fassung

Die Ankündigung von FIFA 22 geht erneut mit schlechten Nachrichten für uns PC-Spieler einher, denn die Fassung für PC ist offenbar identisch mit der LastGen-Version für PS4 und Xbox One, während die neuen Konsolen und auch die Stadia-Ausgabe von FIFA 22 mit neuen Features und Verbesserungen daherkommen.

Das betrifft vor allem Hypermotion, eine neue Motion-Capture-Technologie, die für realistische und flüssige Animationen sorgen soll - und nicht Teil der PC-Version ist. So schreibt EA in der Ankündigung (Hervorhebung durch die Redaktion):

"FIFA 22 […] vereint hochentwickeltes 11-gegen-11-Capturing mit einer eigenen Machine-Learning-Technologie und ermöglicht so auf den NextGen-Konsolen und auf Google Stadia das realistischste, reaktionsschnellste und flüssigste Fußball-Spielerlebnis […]. Die Technologie der nächsten Generation ermöglicht erstmals das Motion Capturing kompletter Teams inklusive aller Spieler auf dem Rasen, sodass sich in jeder Ingame-Situation realistische Spielerbewegungen ergeben. EAs eigener Machine-Learning-Algorithmus lernt zudem aus mehr als 8,7 Millionen Frames mit hochentwickeltem Capturing und schreibt in Echtzeit neue Animationen."