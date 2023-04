FIFA heißt jetzt EA Sports FC: Neues Logo für die Zukunft der Fußballreihe enthüllt

EA Sports FC ist der neue Name der Fußballreihe von Electronic Arts. Jetzt gibt's das offizielle Logo.

FIFA 23 war das letzte … FIFA von EA, denn der Publisher verliert die Rechte an der entsprechenden Namenslizenz. Fußballfans müssen aber nicht verzagen, denn mit der Bolz-Reihe geht es dann als EA Sports FC trotzdem weiter. Also unter neuem Namen und dann gleich mit einem neuen Logo. Was uns damit erwartet, hat Electronic Arts jetzt offiziell enthüllt:

Das neue EA Sports FC-Logo enthüllt

Es wird wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis sich Spieler der FIFA-Reihe mit dem neuen Namen zurechtfinden. Immerhin hat sich die Bezeichnung fest in den Köpfen der Spiele- und Fußballfans gebrannt. Deswegen soll der neue Name und auch das neue Logo einen klaren Umbruch symbolisieren - zumindest, wenn es nach EA geht.

Bei dem dreieckigen Logo hat man sich natürlich auch etwas gedacht: Das Symbol von EA Sports FC ist eindeutig an die Markierung über dem Kopf des Spielercharakters angelehnt. Dazu liefert EA im Zuge der offiziellen Pressemitteilung sogar eine Erklärung:

Das Design der neuen Marke wurde von Dreiecken inspiriert, einer in der Fußballkultur allgegenwärtigen Form, die das Spiel in mehrfacher Hinsicht repräsentiert. Das Dreieck ist schon seit Jahrzehnten untrennbar mit EA SPORTS-Fußballerlebnissen verbunden: Von Passtechniken bis hin zu Standardsituationen. Vom isometrischen Blickwinkel der ersten 8bit-Erlebnisse und den dreieckigen Polygonen, die sämtliche Pixel der modernsten Spiele ausmachen, bis hin zum legendären Anzeigesymbol, das in jeder Partie über jedem Profi erscheint.

Wird mit EA Sports FC jetzt alles anders?

Nicht wirklich. Dem grundlegenden FIFA-Spielprinzip wird EA Sports FC treu bleiben. Außerdem können Fans davon ausgehen, dass die meisten Lizenzen von Spielern und Vereinen beibehalten werden. Das gestatten unter anderem ein neuer Vertrag mit der FIFPRO oder dem spanischen Verband LaLiga - wie unsere Kollegen der GamePro berichteten.

Eine richtige Enthüllung von EA Sports FC ist derweil für Juli 2023 geplant. Wie genau es mit FIFA dann unter neuem Namen weitergeht, erfahren wir also spätestens in ein paar Monaten.

Übrigens: Die FIFA will in Zukunft ihr eigenes FIFA machen. Das kommt dann eben nur nicht länger von EA und soll viel besser als die vorangegangenen Spiele des Publishers werden - das sagt zumindest die FIFA. Was da dran ist und was Fußballer davon erwarten können, wird sich erst mit der Zeit zeigen.

Was haltet ihr von dem offiziellen Logo von EA Sports DC: Gefällt euch der Look oder könnt ihr damit nichts anfangen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das neue Fußballspiel von EA? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!