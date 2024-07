Neue Zahlen beweisen: Early Access für 100 Euro zu verkaufen, ist für Publisher ein Goldgeschäft

Nach 10 Jahren kehrt College Football überaus erfolgreich zurück.

Es scheint ein Geschäft ohne Nachteile zu sein - zumindest für Publisher. Du kündigst für deinen nächsten großen AAA-Blockbuster à la Call of Duty oder EA Sports FC einfach an, dass Vorbesteller schon ein paar Tage früher loslegen können - und verlangst dafür entsprechend ein bisschen mehr Geld. Im Fall von Call of Duty Modern Warfare 3 zum Beispiel 100 Euro, um ein paar Tage früher in die Kampagne zu zocken.

Netter Bonuseffekt: Der Release wird so zum mehrwöchigen Event, erst reden die Vorbesteller und Content Creator allesamt über die Kampagne, danach springen sie in den Multiplayer, ein paar Wochen später dann Warzone und so weiter. Der Release vieler Blockbuster findet schon lange nicht mehr nur an einem Tag statt.

Und das lohnt sich offenbar ganz beträchtlich, wie neue Zahlen von EA belegen. EA gehörte zu den frühesten Pionieren dieser Early-Access-Praktik; seit Einführung des Abo-Dienstes EA Play beziehungsweise damals Origin Access Premier 2018 spielt der Publisher mit Vorabzugangskonzepten.

Mittlerweile hat sich das alles entschlackt: Wenn ihr neue EA-Spiele in der Deluxe Edition (auch ganz ohne Abo) vorbestellt, bekommt ihr ein paar Tage früher Zugriff. Und nirgendwo zeigt sich der Erfolg aktuell so eindrucksvoll wie bei College Football 25.

College Football 25 hat hierzulande kaum jemand auf dem Schirm, aber gerade im US-Markt ist das Spiel riesig! Anders als beim großen Bruder Madden erhält die College-Liga nämlich nicht jedes Jahr ein neues Spiel; das letzte NCAA Football 14 hat mittlerweile 11 Jahre auf dem Buckel! Und das, obwohl College Football in den USA unglaublich beliebt ist.

EA gab zum Release am 19. Juli 2024 bekannt, dass über 2,2 Millionen Menschen am Early Access teilgenommen haben. Rechnet man das mal grob über den Daumen mit 100 Euro pro Nase, dann reden wir von 220 Millionen Euro Umsatz noch vor offiziellem Launch des Spiels.

Branchen-Analyst Mat Piscatella konstatiert, dass das Spiel auf Platz 3 der meistgespielten Xbox-Titel nach CoD und Fortnite gelandet ist. Auf PlayStation 5 erreicht es Platz 4 (nach Fortnite, CoD und GTA5).

Analysten-Riese Wedbush Morgan hat auf Basis dieser überraschenden Erfolgszahlen die eigenen Verkaufsprognosen verdoppelt: Statt 1,5 Millionen verkaufter Exemplare rechne man nun mit 3,2 Millionen.

