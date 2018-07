Wie sähe wohl ein modernes Left 4 Dead aus? Eines mit aufpolierter Grafik und modernen Mechaniken wie dem Zielen über Kimme und Korn? Wahrscheinlich etwa so wie Earthfall. Der Koop-Shooter aus dem Hause Holospark zieht seine Inspiration aus Valves Zombie-Hit, ersetzt die Untoten aber durch Aliens.

In einem Post auf Steam verrieten die Entwickler ihre Pläne für die Zeit nach dem Release. Auch in Zukunft wollen sie Earthfall mit zusätzlichem Content wie neuen Leveln, Spielmodi und Story-Kapiteln erweitern. Sämtliche dieser Inhalte werden kostenlos sein. Einzig für kosmetische Items müsst ihr in die Tasche greifen. So sollen alle Käufer von Earthfall jederzeit zusammenspielen können und nicht durch DLC-Grenzen getrennt werden.

Earthfall erscheint am 13. Juli 2018 in zwei Versionen. Die Standard Edition enthält das Hauptspiel, die Deluxe Edition das Hauptspiel und ein sogenanntes Hazmat Pack. Darin enthalten sind - wie der Name schon verrät - Schutzanzüge in vier unterschiedlichen Farben für eure Spielfiguren. Ihr bekommt außerdem zwölf Waffen-Skins oben drauf.

Die Standard Edition kostet 27,99 Euro, für die Deluxe Edition zahlt ihr etwa zehn Euro mehr. Das fertige Spiel enthält im Gegensatz zur Early-Access-Version eine zweite Kampagne, mehr Gegnertypen und zusätzliche Spielmodi.