Angebliches Effizienzwunder: Haben wir uns in der RTX 4090 getäuscht?

Es gibt schon wieder Gerüchte zu Nvidias neuer Grafikkarten-Generation. Bereits gestern verkündete Leaker kopite7kimi, dass die Karten wohl eher kommen, als gedacht. Schon heute hat er neue Informationen zum unbestätigten High-End-Modell der kommenden Generation Geforce RTX 4090. Angeblich soll diese deutlich weniger Strom verbrauchen, als bislang angenommen wurde, aber trotzdem sehr viel Leistung bringen.

In einem Tweet (via Videocardz) fasst der Leaker die ihm bekannten Specs der RTX 4090 zusammen: Demnach arbeitet die Karte mit 16.128 CUDA-Kernen. Das sind die Recheneinheiten der Grafikkarte. Das bedeutet, die RTX 4090 würde über 126 Streaming-Multiprozessoren verfügen.

Frühere Gerüchte hatten angedeutet, dass die High-End-4000-Karte über 140 bis 142 Streaming-Multiprozessoren verfügen würde. Das bedeutet aber nicht gleichzeitig, dass die Karten langsamer wird, als gedacht. Laut Kimi soll die RTX 4090 nämlich doppelt so schnell sein wie ihr direkter Vorgänger, die RTX 3090. Die vollen Specs seht ihr hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Deutlich weniger Leistungsaufnahme

Interessant ist hier vor allem die Leistungsaufnahme. Laut dem Leaker soll die RTX 4090 nämlich 450 Watt verbrauchen. Vorherige Gerüchte waren von 600 bis 700 Watt ausgegangen. Mit 450 Watt läge die RTX 4090 auf dem Niveau der RTX 3090 Ti.

126 10 RTX 3090 Ti im Test Mit so viel Leistung hatte ich nicht gerechnet

Warum ist das so ein großes Ding? Wenn sich die Leistungsaufnahme von 450 Watt für die RTX 4090 bei gleichzeitig doppelter Performance gegenüber der RTX 3090 bestätigen, wäre das ein gewaltiger Sprung mit Blick auf die Effizienz der neuen Grafikkarten. Die RTX 3090 als Founders Edition ist übrigens auf 350 Watt ausgelegt.

Damit wäre die kommende Grafikkarten-Generation von Nvidia weitaus effizienter als die letzte. Allerdings handelt es sich vorläufig lediglich um unbestätigte Gerüchte. Ebenfalls wichtig zur Einordnung. Bei den Angaben zur Leistung ist meist von der theoretischen Rechenleistung im Sinne von Teraflops die Rede. Die Performance in Spielen fällt erfahrungsgemäß nicht ganz so hoch aus. Aber auch ein Leistungsplus von 50 bis 60 Prozent wäre schon ein gewaltiger Sprung, wenn die Karte dafür nur 30 Prozent mehr Leistung in Form von Watt benötigt.

Release-Termin noch einmal bestätigt

Wo kopite7kimi in einem Tweet von gestern noch angekündigt hat, dass die RTX-4000-Karten früh im dritten Quartal 2022 kommen, wird der Leaker im heutigen Tweet konkreter. Auf Nachfrage des Twitter-Accounts von Videocardz.com, verrät er, dass die neuen Karten Mitte Juli erscheinen sollen. Ob das wirklich der Fall sein wird, bleibt aber abzuwarten, denn Nvidia hat seine Grafikkarten zuletzt immer gegen Ende des Jahres auf den Markt gebracht.

Auch wenn die Specs der RTX 4090 passend für die nächste Generation scheinen, ist nicht alles an der RTX-4000-Reihe NextGen-tauglich. Die Grafikkarten sollen nämlich angeblich auf ein Feature der nächsten Generation verzichten:

RTX 4000 soll auf ein Next-Gen-Feature verzichten - und das ist sogar gut so

Findet ihr eine Leistungsaufnahme von 450 Watt für die doppelte Leistung gegenüber des Vorgängers vertretbar? Oder sollten neue Karten noch effizienter arbeiten? Lasst es uns gerne wissen.