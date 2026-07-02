Welches war das erste Spiel, das ihr euch selbst gekauft habt? Wir fangen an

Das GameStar-Team hat sein erstes Geld für echte Perlen ausgegeben. Naja, meistens jedenfalls.

Was im Erwachsenenalter eine Selbstverständlichkeit ist, war für unsere Kinder-Versionen noch ein Traum in weiter Ferne. Wenn wir ein Spiel haben wollen, können wir es uns jetzt meistens auch kaufen. Oder sind zumindest nicht mehr auf die Gnade unserer Eltern angewiesen und sparen mit selbstverdientem Geld darauf.

Als Kinder mussten wir uns dagegen noch ganz genau überlegen, in welche Spiele wir unser Taschengeld investieren. Denn der nächste Geldregen hat meistens viel zu lang auf sich warten lassen und Geburtstage und Weihnachten waren ja auch nur einmal im Jahr.

Daher die Frage an euch: Welches war das erste Spiel, das ihr euch selbst gekauft habt?

»Ja, ich bin alt. Sehr alt.«

Während ihr darüber nachdenkt, packen wir von GameStar.de schon einmal aus. Vielleicht weckt der ein oder andere Titel ja auch bei euch Erinnerungen:

Dennis Ziesecke : »Turrican (C64, 1990), hab's immer noch.«

: »Turrican (C64, 1990), hab's immer noch.« Gloria Manderfeld : »Commander Keen (1990). Ja, ich bin alt. Sehr alt.«

: »Commander Keen (1990). Ja, ich bin alt. Sehr alt.« Magdalena Ihsen : »Bestimmt irgendeine Sims 2 Erweiterung (2005.)«

: »Bestimmt irgendeine Sims 2 Erweiterung (2005.)« Marylin Marx : »Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist WoW (2004).«

: »Das Erste, an das ich mich erinnern kann, ist WoW (2004).« Kevin Puschak : »Der 94er Jungspund hat glaube erst im Jahr 2012 mit TrackMania United Forever (2008) sein erstes Spiele-Kauferlebnis mit eigenem Geld gehabt. War nebenbei bemerkt auch meine allererste Amazon-Bestellung überhaupt. Alles davor wurde von den Eltern bezahlt.«

: »Der 94er Jungspund hat glaube erst im Jahr 2012 mit TrackMania United Forever (2008) sein erstes Spiele-Kauferlebnis mit eigenem Geld gehabt. War nebenbei bemerkt auch meine allererste Amazon-Bestellung überhaupt. Alles davor wurde von den Eltern bezahlt.« Elias Mohr: »Bei mir könnte es Stronghold 2 (2005) gewesen sein.«

1:23 Stronghold 2: Steam Edition - Launch-Trailer: Ein RTS-Klassiker kehrt zurück

Autoplay

Tim Schweizer : »Pokémon Blattgrün (2004)? Ich bin mir sicher, dass es ein GBA Pokémon-Titel war, aber könnte auch Rubin oder Saphir (2002) gewesen sein.«

: »Pokémon Blattgrün (2004)? Ich bin mir sicher, dass es ein GBA Pokémon-Titel war, aber könnte auch Rubin oder Saphir (2002) gewesen sein.« Dennis Köcher : »Ich glaub bei mir war das Lego Rock Raiders für PS1 (1999) auf 'nem Flohmarkt vor dem lokalen Real.«

: »Ich glaub bei mir war das Lego Rock Raiders für PS1 (1999) auf 'nem Flohmarkt vor dem lokalen Real.« Patrick Schneider : »Das müsste bei mir Morrowind (2002) in diesen Green-Pepper-Verpackungen gewesen sein.«

: »Das müsste bei mir Morrowind (2002) in diesen Green-Pepper-Verpackungen gewesen sein.« Fabiano Uslenghi : »Hulk (2003) das Videospiel zum Film von Ang Lee von 2003.«

: »Hulk (2003) das Videospiel zum Film von Ang Lee von 2003.« Johann-Martin Langner : »Ich glaube, das war Gothic 2: Die Nacht des Raben (2003) - das Basis-Spiel hatte ich aus einer Zeitschrift und wollte dann unbedingt die Erweiterung haben.«

: »Ich glaube, das war Gothic 2: Die Nacht des Raben (2003) - das Basis-Spiel hatte ich aus einer Zeitschrift und wollte dann unbedingt die Erweiterung haben.« Jusuf Hatic: »Ocarina of Time (1998). Steht heut noch hier und funktioniert.«

6:12 Hall of Fame der besten Spiele - Zelda: Ocarina of Time

Jan Stahnke : »Pokémon Saphir (2002), glaube ich«

: »Pokémon Saphir (2002), glaube ich« Lea Herfurtner : »Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Dunkelheit(2007) dürfte das gewesen sein, wenn Taschengeld zählt.«

: »Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Dunkelheit(2007) dürfte das gewesen sein, wenn Taschengeld zählt.« Aaron Hofmann : »Vom eigenen Geld müsste es bei mir Edna bricht aus (2008) gewesen sein.«

: »Vom eigenen Geld müsste es bei mir Edna bricht aus (2008) gewesen sein.« Paul Kautz : »Gargoyle's Quest für den Game Boy (1990). Hach ja, einfachere Zeiten, in denen man das Taschengeld monatelang auf ein Spiel gespart und dieses dann wieder und wieder und wieder und wieder durchgespielt hat, weil man sich kein weiteres leisten konnte.«

: »Gargoyle's Quest für den Game Boy (1990). Hach ja, einfachere Zeiten, in denen man das Taschengeld monatelang auf ein Spiel gespart und dieses dann wieder und wieder und wieder und wieder durchgespielt hat, weil man sich kein weiteres leisten konnte.« Natalie Schermann: »Bei mir war es Rollercoaster Tycoon 2 (2002) ... aber zuerst die DLCs, weil ich das nicht gecheckt habe im Laden. Dann bin ich nochmal zurück und hab das Hauptspiel nachgekauft. Hab mich sogar umgezogen, damit die Kassiererin nicht schlecht von mir denkt und denkt, ich wäre 'ne andere Person. Sie hat mich natürlich erkannt. Hab ihr dann noch ne Story erzählt: ›Hahaha, mein kleiner Bruder schickt mich immer los‹. Ich hab gar keinen Bruder. Und sie wusste das.«

PLUS 1:32 Rollercoaster Tycoon 2 - Test-Video

Chris Werian : »Vom Taschengeld: Harry Potter auf dem Game Boy Color (2001). Von verdientem Geld: Halo 2 für die OG Xbox (2004).«

: »Vom Taschengeld: Harry Potter auf dem Game Boy Color (2001). Von verdientem Geld: Halo 2 für die OG Xbox (2004).« Martin Deppe : »Radar Rat Race für den C64 (1982), gab's günstig im Grabbelkorb. Ist gar nicht lang her. Na gut, 1983.«

: »Radar Rat Race für den C64 (1982), gab's günstig im Grabbelkorb. Ist gar nicht lang her. Na gut, 1983.« Alana Friedrichs : »Sacred 2 (2008) war das erste vom selbst erarbeiteten Geld.«

: »Sacred 2 (2008) war das erste vom selbst erarbeiteten Geld.« Maximilian Schütz: »Loom (1990) für den Amiga 500 auf 'nem Schülerflohmarkt bei uns.«

Ihr seht: Bei uns geht die Spanne zeitlich ganz schön auseinander, denn in unseren Teams sitzen fantastische Menschen aller Altersklassen.

Die Frage lässt sich natürlich auch großzügig auslegen: Was war das erste Spiel, das ihr mit eurem Taschengeld selbst gekauft habt? Welches habt ihr von eurem ersten selbstverdienten Geld gekauft? Verratet uns in den Kommentaren am besten einfach beides!