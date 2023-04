Ein Schuss, fünf Treffer: CS:GO-Spieler schafft das Unmögliche

Das muss ihm erst mal jemand nachmachen: Mit einem einzelnen Schuss das gesamte Gegnerteam treffen.

Es gibt diese Gaming-Momente, die einem vermutlich für immer im Gedächtnis bleiben werden. Der Spieler sp1cay hatte nun genau so einen Augenblick in Counter-Strike: Global Offensive. Glücklicherweise hat er es aufgenommen, sonst würde ihm vermutlich niemand glauben, was da passiert ist: Spi1cay hat nämlich mit einem einzigen Schuss das gesamte Gegnerteam ausradiert.

Die Wahrscheinlichkeit für so einen Treffer ist verschwindend gering. Dafür mussten nämlich alle Gegner im richtigen Moment hintereinander stehen. Bereits mit einem Schuss zwei Gegner zur Strecke zu bringen, passiert nicht alle Tage – aber gleich fünf zu erledigen, das ist kaum schaffbar. Damit hat er auch noch ein Ace bewerkstelligt, also im Alleingang das gesamte Team getötet. Die Jubelschreie am Ende des Videos sprechen für sich:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Sp1cay gibt sich aber sehr bescheiden, in seiner Videobeschreibung steht: Ich habe das noch nie gesehen, also denke ich, dass es selten passiert? Bin mir nicht sicher! Ich hoffe, ihr habt alle Spaß am Clip :)

Die Community ist baff

JakoMako89 kann seinen Augen kaum glauben und gratuliert dem Schützen:

Das hier ist ein einmaliger Schuss in vielen Leben. Wahnsinnig fantastisch. Gratuliere.

Koofy bezeichnet es sogar als den besten Clip der CS:GO-Geschichte:

Über 10 Jahre CSGO und wir haben endlich den Gipfel der Clips gefunden…

Glori4n würde das Video am liebsten gleich an die Entwickler schicken:

Das ist das verrückteste Ding aller Zeiten. Valve sollte damit Werbung machen.

Was haltet ihr von dem Mega-Schuss? Würdet ihr es glauben, wenn die Aufnahme nicht existieren würde? Denkt ihr, so einen Treffer wird es zukünftig erneut geben, vielleicht in Counter-Strike 2? Welchen Moment hattet ihr schon bei Spielen, bei dem ihr völlig aus dem Häuschen wart? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind auf eure unglaublichen Geschichten gespannt!